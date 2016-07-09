Від святкувань до страйків. Як у різних країнах відзначатимуть Міжнародний жіночий день

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Ірландські жінки відзначать цей день страйком на знак протесту проти 8-ї поправки до конституції країни, що забороняє аборти

Сьогодні світ буде прославляє жінок, - нагадує видання Fortune.

«Хоча Міжнародний жіночий день - всесвітнє свято, його відзначають по-різному в різних частинах світу. В деяких країнах воно схоже на День святого Валентина: жінки отримують квіти і подарунки від чоловіків. В інших країнах жінки вийдуть на вулиці, щоб вимагати справжніх змін в політиці, - особливо в державах, де права жінок перебувають під загрозою», - йдеться у статті.

Приміром, пише видання у США жінки вийдуть на страйк, який назвали «День без жінки». Цей день стане днем протесту і захисту гендерної рівності. Його організували активісти, які стояли за Жіночим маршем на Вашингтон, що пройшов 21 січня. Протест перегукується з першим жіночим днем, коли в 1908 році жінки вийшли на вулиці з вимогою поліпшення умов праці.

«Ірландські жінки відзначать цей день страйком на знак протесту проти 8-ї поправки до конституції країни, що забороняє аборти, - повідомляє видання. - У середу на честь жіночого дня британки вберуться у червоне. Заплановані демонстрації перед парламентом і Національною галереєю проти гендерних забобонів в світі мистецтва. В Шотландії в середу прем'єр-міністр Нікола Стерджен прийме 400 жінок зі всієї країни в парламенті країни».

В Італії жінки зможуть безкоштовно відвідати музеї та визначні пам'ятки країни, в яких пройдуть виставки, що «прославляють жіночий світ».

«У Росії, де Жіночий день - свято зі столітніми традиціями, набагато важливіше за Дня святого Валентина, чоловіки напружаться, щоб влаштувати свято - часом екстравагантне - для найбільш значущих в їх житті жінок», - пише видання.

Як повідомлялось, соціологи з'ясували, які подарунки хочуть отримати українські жінки на 8 Березня і які отримають.