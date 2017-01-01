Влада Чечні спростовує інформацію про полювання на представників секс-меншин

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Прес-секретар президента Чечні виступив із заявою

У Республіці Чечня немає осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації. Про це заявив прес-секретар Рамзана Кадирова Альві Карімов, якого цитує російський «Интерфакс».

За його словами, «якби в Чечні були б геї, то у правоохоронних органів не було ніяких турбот з ними, оскільки самі б родичі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються».

«Новая газета» напередодні повідомила про те, що в Чечні за підозрою в гомосексуальності затримали понад 100 людей. Деяких із них начебто були вбито. Ця інформація підтверджена великою кількістю джерел, повідомила «Эхо Москвы» директор проекту по Північному Кавказу Міжнародної кризової групи Катерина Сокирянська.

«Нова газета» готує заяву в СКР і Генеральну прокуратуру, а також в адміністрацію президента Російської Федерації. Видання має намір надати слідству персональні дані убитих і зажадати порушення кримінальної справи.

Правозахисники з Чечні не можуть підтвердити інформацію про масові затримання геїв в республіці. Чеченська активістка Хеда Саратова, не знає, звідки такі відомості у «Нової газети». Саратова підкреслила, що в регіоні розголос таких ситуацій практично неможливий.

Ця новина викликала на Кавказі масові протести, в тому числі і мітинги проти ЛГБТ-спільноти. Російська ЛГБТ-мережа створила «гарячу лінію» для жителів регіону, які перебувають під загрозою. "«Якщо ви відчуваєте небезпеку, вам загрожують, негайно зв'яжіться з нами за адресою kavkaz@lgbtnet.org», - йдеться у зверненні активістів.