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    Японія висловила протест через запуск ракети КНДР

    • Сьогодні, 10:47
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    Фото: УНІАН

    Японія обвинуватила Північну Корею у порушенні резолюції Радбезу ООН

    Японія назвала запуск ракети КНДР, що його напередодні здійснила ця країни, «очевидним порушенням резолюції Радбезу ООН». Таку оцінку пуску ракети дав уряд Японії, повідомляє Reuters.

    Раніше в Пентагоні заявили, що ракета, запущена КНДР в тестовому режимі 16 квітня, вибухнула відразу після запуску.

    Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

    Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

    Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

    Як повідомляв «Главком»,  КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна
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    Японія КНДР Північна Корея
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