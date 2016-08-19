Японія висловила протест через запуск ракети КНДР
- Сьогодні, 10:47
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Японія обвинуватила Північну Корею у порушенні резолюції Радбезу ООН
Японія назвала запуск ракети КНДР, що його напередодні здійснила ця країни, «очевидним порушенням резолюції Радбезу ООН». Таку оцінку пуску ракети дав уряд Японії, повідомляє Reuters.
Раніше в Пентагоні заявили, що ракета, запущена КНДР в тестовому режимі 16 квітня, вибухнула відразу після запуску.
Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.
Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.
Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна