За рік у Сирії були вбиті майже 50 тисяч людей, - правозахисники
- 31 Грудня, 2016, 19:33
-
Розсилка
Фото: «Голос Америки»
Серед загиблих майже 3 тисячі дітейЩонайменше 49 тисячі 742 особи були вбиті протягом 2016 року у Сирії. Про це 31 грудня повідомило агентство dpa з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини. За даними правозахисників, серед загиблих - 13 тисяч 617 цивільних осіб, 2 тисячі 885 з яких - діти, передає Deutsche Welle.
Громадянська війна триває у Сирії з 2011 року. За даними ООН, у ній загинули понад 220 тисяч людей, мільйони стали біженцями. Крім того, окремі райони Сирії контролюють терористичні угруповання «Ісламська держава» та «Джебхат Фатх аш-Шам», від яких потерпає цивільне населення і з якими борються урядові, а також опозиційні сили за підтримки міжнародної коаліції.
З опівночі 30 грудня у Сирії в районах конфлікту між урядовими та опозиційними силами діє режим припинення вогню, узгоджений за посередництва Росії та Туреччини. Однак 31 грудня представники кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань оприлюднили заяву, в якій погрожують визнати погоджене перемир'я «недійсним», якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть. За даними представників опозиції, у деяких регіонах країни сутички та удари з повітря тривали упродовж 30 грудня.
Як повідомлялося, погоджене за посередництва Росії та Туреччини перемир'я у Сирії не поширюється на терористичне угрупування «Ісламська держава», угрупування «Джебхат Фатх аш-Шам» (колишній «Фронт ан-Нусра», який пов'язують з «Аль-Каїдою») та близькі до них групи. Також режим припинення вогню не стосується курдських «Загонів народної самооборони» (YPG).