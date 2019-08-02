У нас же гібридна війна? Чому Україні потрібен російськомовний телеканал

На гібридній війні потрібно застосовувати гібридні методи ведення бойових дій

Росіянам самим потрібне альтернативне доступне джерело інформації

Идея создания русскоязычного телеканала очень правильная, я бы сказал, давно созревшая и перезревшая. Но к данному вопросу, впрочем, как и к любому государственной важности и значения, необходимо подойти с достаточной долей скрупулёзности, длительного планирования, а главное – рассчитать и понять – наши цели, аудиторию, масштабы финансирования.

Нам необходим исключительно спутниковый, с вещанием на весь земной шарик, с известными принципиальными русскоязычными медиаперсонами в руководстве и эфирах коих как раз по всему миру наберется с два десятка. Это и Аркадий Бабченко, и Айдер Муждабаев и Наталья Радина (белорусская «Хартия 97»), и Сергей Дорофеев (известный белорусский журналист), и Александр Сотник и многие другие, в том числе огромное количество известных принципиальных блогеров, экспертов, оппозиционных политиков из различных русскоязычных стран, лишенных у себя на родине доступа к эфирам.

Дать им возможность творить, а главное – свободу действий, ограниченных только проукраинской позицией и ПРАВДОЙ!

Как мне кажется, для логотипа такого канала необходимо поставить слегка видоизменённый значок какого-то российского известного государственного ТВ. Заняться хорошим плагиатом в данном вопросе.

У нас же гибридная война? А на войне все методы хороши!

Скажем, условный «РТР» или «НТВ». Зачем? Для того чтобы иностранный обыватель легко спутал, зацепился и внимал. Ведь, согласитесь, за границей россиянин, белорус, казах или русскоязычный немец, француз, израильтянин или чех, при поиске «родного» и на знакомом языке телеканала, попав случайно на украинскоязычный, переключит не раздумывая, так как подсознательно уверен, что всё украинское автоматически – националистического бандеровского толка, которое внушает, что русские плохие, Россия – планетарный ужас и так далее. То есть – негатив однозначный и необдуманный.

Не понимаю, почему у нас откровенное неприятие этой идеи! Или может я не тех читаю.

А математика вопроса проста. Русскоязычных в мире в десятки раз больше, чем украиноязычных, в том числе иностранцы, как бывшие, так и нынешние граждане постсоветских стран, коренные граждане иностранных государств. За проукраинскую аудиторию бороться не надо. Они и так с нами, поддерживают, понимают и помогают.

Вторая причина – уже не первый год кажется (спасибо личному опыту), что мы проигрываем информационную войну. Наше государство активно работает только с, так сказать, последствиями демократии – выборными политиками и должностными лицами, но никак не с первоисточником власти – гражданами, простыми людьми и народом. Те государственные культурные акции, которые доводилось наблюдать, а иногда и участвовать в организации, крайне недостаточны, устаревшие, неэффективные, мало информативны для широкой общественности и, как правило, без резонанса.

Наблюдаю уже не один год, что мы совершенно не пытаемся донести свою позицию широкой иностранной общественности, хоть каким-то малейшим образом попытаться повлиять на умы простых обывателей, заставить задуматься над так называемым «украинским вопросом», шокировать войной. В то время, когда противник годами не стесняясь создает хорошо финансируемую, целенаправленную и развитую сеть информационного влияния. И довольно-таки успешно. В итоге имеем откровенно антиукраинскую, в худшем случае, а в лучшем – невнятно-пророссийскую ситуацию, как в ПАСЕ, Италии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, Нидерландах, а США, Германия и Франция тоже где-то рядом с «лидерами» и не знают по большому счету, что делать с Украиной.

Да, мы активно годами работаем с государственными органами и должностными выборными лицами, забывая при этом, что эти люди в своих кабинетах временно и на смену им приходят другие, те, кого изберут и за кого проголосуют граждане. И параллельно надо пытаться влиять как раз на умы избирателей, а если не влиять, то хотя бы преподнести альтернативное российскому мнение, пугать мрачными перспективами, напоминать недавнюю историю, показывать современную Россию, Беларусь, Казахстан и прочих союзников «Нового Рейха» как они есть, без купюр и прикрас. Как говорится – лечить причину болезни, а не ее последствия.

И я верю, что проукраинский русскоязычный телеканал, хорошо разрекламированный, спланированный, при должном государственном подходе и финансировании, без внутриполитической украинской конъюнктуры, имею ввиду домашние разборки партий, политиков и олигархов (кому это там интересно?), без одиозных личностей, сможет в перспективе хорошо справляться с поставленной задачей – альтернативное информированием. Уверен, что и постоянная аудитория будет большая.

С другой стороны, в России растёт протестное настроение, россиянам самим нужен и должен быть интересен альтернативный доступный источник информации (коего нет) про саму Россию, политику «фюрера» и его партии. И совершенно не зря Запад активно создаёт и развивает сеть русскоязычного телепродукта. Это ведь не просто так им захотелось тратить десятки миллионов евродолларов налогоплательщиков. Все прекрасно, хоть и с опозданием начали понимать – русскоязычные умы избирателей по всему миру крайне важны и интересны всем. Только почему мы, как всегда плетемся в хвосте процессов, погрязнув во внутренний разборках, забыв о стране, ее перспективах, долгосрочном планировании и собственном позиционировании в современном меняющемся мире «постправды»?

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