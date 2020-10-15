Питання Зеленського про вільну економічну зону на Донбасі — найголовніше?

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

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Чому цю «зону» так активно пропагує і просуває Медведчук і Бойко?

Я ще не знаю, якими будуть решта питань «всенародного опитування», але можу сказати впевнено, що питання про «вільну економічну зона на Донбасі» для Зеленського - найголовніше. І для Медведчука з Бойком воно теж - найголовніше! Тому що тут не лише PR з відосиками - тут гроші! Великі гроші. Величезні гроші. В другому питанні - мільярди доларів/євро! Мільярди, які не дійдуть до бюджету, а значить - не дійдуть до солдата, вчителя, лікаря, пенсіонера. Мільярди, які наповнять кишені ділків від «бізнесу» і, ясна річ, високих владних посадовців.

Президент з відосика звертається до мене на «ти», я так не звик, по-іншому виховували, але спробую:

Пане Президенте, якби ти по життю читав книжки, чи хоча би газети, то мав би знати: Історія, вона повторюється. В нашій з тобою Україні вже був клондайковий період «вільних економічних зон». Була така «зона» і на Донбасі. Про ту «зону» чимало мультимільйонних історій могли би розповісти її бенефіціари, той же Янукович з Клюєвим. «Иных уж нет, а те далече»?

Запроси на Банкову Віктора Пинзеника, у 2005му ми з ним в Уряді приймали рішення про скасування до того створених «зон»/клондайків. Пинзеник тобі за 10 хвилин на пальцях, а якщо хочеш, то й з числами і діаграмами покаже, якими збитками для країни і для регіону завершилася та «зона на Донбасі». І розкаже, чим завершиться твій експеримент.

А потім сам додумаєш: Чому цю «зону» так активно пропагує/просуває Медведчук? Бойко? Твої найближчі радники в ОПУ, які підсунули це питання для озвучки у відосику?

І можливо, тоді передумаєш. Не питатимеш народ про «зону на Донбасі». Заміниш це питання легалізацією маріхуани, проституції, ще чогось?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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