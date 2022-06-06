  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко
  4. Смертельна гра в «хороших росіян»
рус
    Думки вголос

    Смертельна гра в «хороших росіян»

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства &ndash; і якщо ми будемо загравати з варварством &ndash; воно нас знову зжере - Смертельна гра в «хороших росіян»
    Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства – і якщо ми будемо загравати з варварством – воно нас знову зжере
    фото: ЗСУ

    Російську імперію придумали на Подолі

    Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.

    Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з’явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.

    Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.

    Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».

    Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор – Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все – «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне – «Москва це Русь». Це катастрофа.

    Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник сучасного московського православія, галичанин Стефан Яворський.

    Потім ще багато чого було – але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».

    Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.

    Тому нарешті варто зрозуміти – всі ці спроби знову погратися у «Київ – новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» – це просто смертельна для нас історія.

    Київ – це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.

    На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою – що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства – і якщо ми будемо загравати з варварством – воно нас знову зжере.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна Русь Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна гра в «хороших росіян»