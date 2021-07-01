Український спорт і російська мова. Чи треба цькувати Ларису Ніцой?

Принести в Україні російську мову – одна з основних цілей Росії

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А и правда. Нахрен она нужна, та мова. На хлеб же не намажешь. То ли дело футбол.

Он! Забил! Мячв! В квадратную! Рамку! С сеточкой!

Да в пень эту мову. Ради такого дела-то.

А Ницой, конечно, дура. Украинка считает, что украинец из национальной (!!!) сборной Украины, представляющей Украину, на официальном украинском мероприятии должен говорить на украинском языке. Ну, полная идиотка же! Как такое вообще в голову могло придти.

Я в таком случае не могу понять, почему все на слово «московит» оскорбились-то. Ну, какая разница? Украинец, московит.

Главное, что улицы освещены, мячики забиты.

Национальная (!) сборная. Национальная. Представляет нацию. Во время войны с Россией.

На языке России.

Вот так, конечно, смотришь, и думаешь – а ты то чего лезешь? Тебе что, больше всех надо? Вот, украинцы мешают с го*ном украинку, за то, что она считает, что украинцы говорят на украинском. На немецком говорят немцы. На иврите – евреи. На французском – французы. На московитском – московиты. А украинцы – на украинском.

Казалось бы, предельно просто.

А ты вообще журналист из Московии. Тебе вообще выгодно, чтобы Украина говорила по-русски.

Вот, сами украинцы говорят, что им какая разница.

Ты-то чего лезешь?

Ну если украинцы сами свой язык, альфу и омегу нации, её бриллиант, с которого надо пылинки только сдувать, меняют на скачущий мячик, на блестящие бусы – ты то что с этой мовой как блохастая собака в каждую щель лезешь?

Тебе что, больше всех надо?

Ну и правда, какая разница, на каком языке говорит национальная сборная на официальном мероприятии во время войны с Россией.

Какая разница, что Усик упоротый сектант УПЦ МП.

Что Ломаченко ватный.

Что страна, которую эти люди вроде как и представляют, воюет именно за то, чтобы говорить на своем языке.

Который империя триста лет пытается у них уничтожить. Стереть в пыль.

Принести в Украину русский язык – одна из основных целей и этой войны. И вообще всегда была основной целью оркостана.

Причем, ладно бы, человек не владел мовой. Но он сам говорит, что двуязычен. Что ему без разницы, на каком языке говорить. Просто он вот что-то вдруг взял, и выбрал русский.

И вот так читаешь, и думаешь, что мы эти семь лет прожили в каких-то разных реальностях. Что конкретно вот в этой голове войны нет. И не было. Этих всех семи лет – не было. Мимо прошли.

Потому что были бы – такого вопроса даже не возникло бы.

И с теми, кто сравнивает футбол с фронтом – мы, видимо, тоже прожили эти семь лет в разных реальностях.

Ну, если какая разница, на каком языке говорят солдаты, и какая разница, на каком языке говорит национальная сборная на официальной конференции – то я не пойму, почему футболисты в Риме, а не в Авдеевке. И почему сержант в Широкино получает не миллион долларов за сезон.

Отбегал с пулеметом полгода, друзей похоронил, получил лям баксов, и говоришь на весь мир по-русски.

И обнимаешься с идиотом в советской ушанке и триколоре на трибуне.

Ну, а какая разница-то.

Причем, заметьте, никто ж не обсуждает, на каком языке говорить на поле. Да говорите на каком удобно. Если вам так быстрее отдавать и понимать команды, если вам так проще, если вы не запинаетесь именно на русском – то для игры, для победы, материтесь, как хотите.

Но если ты на официальном мероприятии, в составе национальной сборной, представляя Украину, в украинской форме, на которой написано «Героям Слава», гасло тех людей, кто своими жизнями сейчас сдерживает фронт, в том числе и для того, чтобы ты мог бить ногами по мячу, выходишь и говоришь на языке той страны, которая этих героев и убивает – у тебя в голове либо pohuy, либо Кремль.

Это примерно как на седьмом году войны после боя Хомчак вышел бы на официальную конференцию и начал шпарить на какая разница каком языке.

Ну, раз уж столько желающих с фронтом сравнить.

«У меня в Таллинне есть знакомый, который работает пожарником. Стопроцентно русский. Недавно он стал командиром расчета. Для этого ему пришлось сдавать экзамен на эстонский язык. Уровень – С1. Сдавал он его что-то лет восемь. Сдал.

Вдумайтесь к качеству подхода к собственному языку – даже чтобы работать пожарным, нужно знать язык на университетском уровне».

Это я года два написал. Пожарный. С1. В Эстонии вы не то, что в сборную представлять страну с таким подходом - в пожарные не попали бы.

Но то Эстония какая-то захудалая. А у Украины, естественно, свой путь.

Не знаю. Это либо есть внутри. Либо надо объяснять. А, значит, уже не надо объяснять.

Я вот, например, сейчас чувствую себя полным идиотом.

Нах я орал на каждом углу, что Украина понад усе, доорался до уголовки, списков террористов, потери всего и вся – а потом Украина выходит на прессуху в Чемпионате Европы и говорит – да какая разница.

Да, да, именно Украина.

Этот человек представляет Украину.

Говорит от её лица.

Собственно, только в этом и проблема-то.

Для особенно понятливых – этот пост не про Артема Довбика. Дай бог ему здоровья и побед. Не про сборную. Не про Ницой. Не про футбол. И даже не про мову.

Он про мировоззрение.

И я вот одного понять не могу.

Зачем «Героям Слава» то тогда писали? Ну, написали бы «Жить стало лучше, жить стало веселей». Или, там «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Да или просто «Какая разница».

Ну, раз какая разница-то.

Зачем писать гасло тех, кто умирает за страну, а потом в этой же форме выходить – и говорить на языке тех, кто их убивает?

Ну вот нахрена тогда вообще всё?

Доброе утро.

Извините.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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