Тарута - один з головних винуватців того, що у 2014 році не вдалося відстояти Донецьк

Це саме Тарута саботував будь-які спроби викурити «диниришників» із захоплених будівель ОДА та СБУ

Великий привіт всім юлефанам, які вірять в патріотичність своєї богині

Тут оно стрічечка, бачу, обговорює те, що Тарута доєднався до Тимошенко. Про те, що саме йому обіцяна посада прем'єра в якості «компромісної фігури» при президенті ЮВТ я вже чув кілька місяців тому. Тобто, Рінат Ахметов як завжди яєчка у всі кошики розкидає. Але я про інше зараз.

Просто нагадаю, що це - один з головних винуватців того, що навесні 14-го не вдалося придушити сепарню в Донецьку. Він там очільником ОДА був, якщо раптом хтось забув.

Це створіння на моїх очах (а я в квітні 2014-го понад 2 тижні провів і в Донецьку, і взагалі на Донбасі) зливало всі спроби патріотичної громадськості протистояти повзучій окупації міста й регіону.

Це саме він саботував будь-які спроби викурити «диниришників» із захоплених будівель ОДА та СБУ. Брав посильну участь в тому, щоб не дати вірним присязі СБУшникам штурмом врятувати область, як це вдалося зробити в Харкові.

Це він постійно торочив про «компроміси» та «не можна допустити силових акцій». Нагадаю, це після жахливого 13 березня в Донецьку, коли місцева вата, за допомогою привезених з-за поребріка бойовиків, влаштувала криваве місиво з проукраїнських активістів та вбила Дмитра Чернявського, коли за патріотами почалося справжнє полювання по спискам, злитим з мусарні й так далі.

Це та сама, з дозволу сказати, людина, яка палець об палець не вдарила для допомоги першим частинам ЗСУ, ДПСУ та добровольцям, які з березня почали висуватися на Донеччину. Теж це знаю з власного досвіду.

Я цей список можу продовжувати до безкінечності. Набагато більше можуть сказати Денис Казанский, Єгор Фірсов, Алексей Митасов, Sergiy Garmash, Denis Kaplunov, Vitalii Ovcharenko й дуже багато інших українців з Донецька, які тоді робили все від них залежне, щоб втримати ситуацію.

Давайте не забувати, що це - не просто «білий комірець» для бандитів та черговий політпристосуванець, а злочинець, який винен в зливі української території. Великий привіт всім юлефанам, які вірять в патріотичність своєї богині, й яка не соромиться брати собі в компаньйони подібне лайно.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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