Сотні тисяч українських патротів протистоятимуть гарматному м’ясу Росії

З нами, українцями, Бог! Тоді, хто ж проти нас?

Патріотична молодь – головна запорука перемоги України у Війні із зовнішніми та внутрішніми ворогами

Приймаючи доповіді про ситуацію на Фронті, маю час подивитися навколо себе…

Природа стає осінньою.

Вода холоднішає.

Кольори дерев і кущів яскравішають.

На Східному фронті – чергова активізація бойових дій.

У Білорусі – російські імперіалісти завершують процес окупації.

В політиці України – болото, трясовина… Українців мають за рабів «свої» нувориші, які дорвалися до владного корита та збагачуються на поті та крові українців…

Колись би сказав «внутрішня окупація»,.. але зараз цього не стверджую, бо Війна за Незалежність. І я не хочу підігравати ворогу…

Отже, внутрішня ситуація в моїй Державі, справді, ненайкраща.

Зовнішня – теж. Широкомасштабний наступ путінської Ерефіі – це питання часу та Божої волі…

Тож деколи здається, що все погано, що треба скласти руки та віддатися на природні течіі….

Але, це не так!

Є велика кількість патріотів, які готові жити і вмирати за свою Батьківщину. Нас - сотні тисяч!

Ерефія і близько немає такої кількості мотивованих бійців.

У них – гарматне м’ясо, виховане на імперській ідеології, яке при першому ефективному спротиві, піднімає «лапи» догори.

У нас є покоління Майдану, яке не має страху і «чинопочитанія», а тому, якщо «банкова» влада не буде боронити національні украінські інтереси, то вона буде знесена повстанською хвилею народного обурення…

Хтось із цих паразитів-«хлопчиків», які займають владні кабінети і грабують украінський народ, думають, що так буде вічно, бо Державники вважають на зовнішню загрозу, а отже не виступлять проти них…

Помиляєтеся, тварюки!

Дуже скоро прийде час, коли український народ поставить жирний хрест на вас і дасть гідну відповідь зовнішній російській агресіі…

Для цього у нас, українців, є безмежні можливості.

І, українська патріотична молодь – головна запорука перемоги України у Війні із зовнішніми та внутрішніми ворогами.

З нами, українцями, Бог! Тоді, хто ж проти нас?

Джерело: блог Дмитра Яроша

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