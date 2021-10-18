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    Коронавірусне пекло в Росії

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    У Росії тільки офіційно 1000 смертей на день від коронавірусу - Коронавірусне пекло в Росії
    У Росії тільки офіційно 1000 смертей на день від коронавірусу
    Фото: BBC

    Для російської влади люди – витратний матеріал

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    Я сейчас, наверное, один из немногих россиян, внутри которого есть и «Спутник», и Pfizer. «Спутником» я привился в России, а американскую вакцину сделал уже в Киеве. Там это просто: пришел, заплатил, если ты иностранец, около 750 рублей – и для тебя открыт весь мир.

    В России же только официально 1000 смертей в день. А если взять избыточную смертность в сравнении с доковидным годом, то, например, за август, она составит 65 тысяч, то есть больше 2000 (!) в день. В 2001 году, во время теракта в США, после которого мир до сих пор не может прийти в себя, погибло 2997 человек. У нас почти столько каждый день. При этом у нас – только отечественная вакцина и закрытая Европа, или вообще ничего.

    Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди – расходный материал. Как нам нельзя есть польские яблоки, так нельзя и привиться импортной вакциной. Не потому что она плохая, а потому что режиму не нужна конкуренция.

    Поэтому сидите, дорогие россияне, по домам, умирайте по тысяче в день, дожидайтесь появления вакцин в ваших городах и весях (за лето в регионах фиксировались многочисленные перебои с поставками) – но не смейте и думать о Pfizer. Он не для вас.

    Вот бывают расходники к принтеру. А мы расходники к геополитике.

    Сейчас требование должно быть ясным и четким: открыть Россию для импортных вакцин.
    Их просто больше, они закроют потребности страны, увеличат количество вакцинированных, так как вызывают большее доверие. (Побочки у препаратов разные, не забудем.)

    Они открывают мир для поездок.

    Они просто дают выбор.

    Но именно это слово власти у нас ненавидят особенно сильно.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія вакцинація коронавірус
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    Коронавірусне пекло в Росії