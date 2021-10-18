Коронавірусне пекло в Росії

Для російської влади люди – витратний матеріал

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Я сейчас, наверное, один из немногих россиян, внутри которого есть и «Спутник», и Pfizer. «Спутником» я привился в России, а американскую вакцину сделал уже в Киеве. Там это просто: пришел, заплатил, если ты иностранец, около 750 рублей – и для тебя открыт весь мир.

В России же только официально 1000 смертей в день. А если взять избыточную смертность в сравнении с доковидным годом, то, например, за август, она составит 65 тысяч, то есть больше 2000 (!) в день. В 2001 году, во время теракта в США, после которого мир до сих пор не может прийти в себя, погибло 2997 человек. У нас почти столько каждый день. При этом у нас – только отечественная вакцина и закрытая Европа, или вообще ничего.

Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди – расходный материал. Как нам нельзя есть польские яблоки, так нельзя и привиться импортной вакциной. Не потому что она плохая, а потому что режиму не нужна конкуренция.

Поэтому сидите, дорогие россияне, по домам, умирайте по тысяче в день, дожидайтесь появления вакцин в ваших городах и весях (за лето в регионах фиксировались многочисленные перебои с поставками) – но не смейте и думать о Pfizer. Он не для вас.

Вот бывают расходники к принтеру. А мы расходники к геополитике.

Сейчас требование должно быть ясным и четким: открыть Россию для импортных вакцин.

Их просто больше, они закроют потребности страны, увеличат количество вакцинированных, так как вызывают большее доверие. (Побочки у препаратов разные, не забудем.)

Они открывают мир для поездок.

Они просто дают выбор.

Но именно это слово власти у нас ненавидят особенно сильно.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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