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    Думки вголос

    Так само вони брехали про MH-17

    • Дмитро Шимків

      Український топ-менеджер у галузі інновацій

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    Наслідки ракетного удару російськими терористами&nbsp;по торговельному комплексу у Кременчуці - Так само вони брехали про MH-17
    Наслідки ракетного удару російськими терористами по торговельному комплексу у Кременчуці
    фото: twitter.com

    Тероризм – це політика системного залякування населення через насилля

    Росія – системний терорист.

    Вона системно розуміє, що ракети Х-22, які вони використовують мають точність в радіусі 5 км, і в місцях скупчення житлових будівель перенаведеться при підльоті на більш радіоконтрастний об‘єкт, що як правило, може бути сучасною будівлею з яскравим дахом/поверхнею (велика будівля, склад, торгівельний або виставковий центр, тощо).

    Їх інженери, техніки, військові це чудово знають, адже це описано у купі звітів та випробувань ще за радянських часів. Знають, і продовжують наводити ракети на об‘єкти інфраструктури в житлових районах великих міст.

    Торгівельний центр під Одесою, будинок культури в Харківській області, житлові будівлі в Миколаєвці, торговельний центр в Кременчуці…. Зараз, вони несуть брехню у медіапросторі, аналогічно як брехали після збитого MH17…

    Системно та цинічно, усвідомлено та брутально ціляться в цивільних! Ніколи не пробачимо – ніколи не забудемо!

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Так само вони брехали про MH-17