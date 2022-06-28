Так само вони брехали про MH-17
Тероризм – це політика системного залякування населення через насилля
Росія – системний терорист.
Вона системно розуміє, що ракети Х-22, які вони використовують мають точність в радіусі 5 км, і в місцях скупчення житлових будівель перенаведеться при підльоті на більш радіоконтрастний об‘єкт, що як правило, може бути сучасною будівлею з яскравим дахом/поверхнею (велика будівля, склад, торгівельний або виставковий центр, тощо).
Їх інженери, техніки, військові це чудово знають, адже це описано у купі звітів та випробувань ще за радянських часів. Знають, і продовжують наводити ракети на об‘єкти інфраструктури в житлових районах великих міст.
Торгівельний центр під Одесою, будинок культури в Харківській області, житлові будівлі в Миколаєвці, торговельний центр в Кременчуці…. Зараз, вони несуть брехню у медіапросторі, аналогічно як брехали після збитого MH17…
Системно та цинічно, усвідомлено та брутально ціляться в цивільних! Ніколи не пробачимо – ніколи не забудемо!