Чи збирається Зеленський визнати чи легалізувати владу ДНР і ЛНР?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Володимир Зеленський

Людям напевно заходить чуйний хлопчина, який переживає за стареньких. Але є одне але

Кандидат в президенти Зеленський в інтервью заявив, що буде боротися з пластиком, знімаючи тв роліки, та наголосив, що пенсії мають виплачуватися всім мешканцям, що проживають на окупованій території, а не тільки тим, хто виїжджає за ними на контрольовану територію.

Пластик це звичайно добре. Пенсії це також добре. Людям напевно заходить чуйний хлопчина, який переживає за стареньких. Батько нації, який буде піклуватися про кожного громадянина. Пенсії це добре. Але. Але є одне але.

Як? Як пан Зеленський бажає платити пенсії тим пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях? Це ключове питання. Тому що є два варіанти виплати цих пенсій. Читайте також Посол США зробила заяву щодо українських виборів Сьогодні, 15:20

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Зеленський пообіцяв не влаштовувати Майдан, якщо програє Сьогодні, 13:34 Перший. Безготівковий варіант. Коли пенсії перераховуються на картку. Отже, на яку картку в якому банку ці пенсії мають бути перераховані і в якому банкоматі іх мають зняти? Чи означає такий варіант що пан Зеленський планує визнати окупаційну владу? Визнати банківську систему, яка працює на окупованих територіях? Встановити взаємовідносини з центральними банками ЛНР чи ДНР? Може навіть запропонує відкрити в Харкові чи Києві філіали банків з ДНР чи ЛНР? І чи знає пан Зеленський, що жодний український банк не працює на неконтрольованій території? Коротше, чи означає це, що пан Зеленський планує визнати чи легалізувати владу ДНР і ЛНР? Другий - готівковий варіант виплати. Чи означає це, що пан Зеленський готовий кожного місяця відправляти за лінію розмежування вагони готівки, яка буде розподілятися під контролем товаришів Гіві і Моторолли? І як довго пан Зеленський буде відправляти вагони готівки на неконтрольовану територію поки зрозуміє, що він не може забезпечити контроль розподілу цих коштів? Диявол, він завжди у деталях. Які можуть бути не цікаві, особливо для людини, що ніколи не думала про економіку чи політику. Але вони головні. І варто розуміти, що українська влади всі ці роки не платили пенсії на окупованих територіях не тому, що погана, чи не тому, що хотіла влаштувати геноцид російськомовних стариганів, а тому що фізично не може цього зробити. І компетентна людина це розуміє і не буде говорити в ефірі такі ганебні речі, хіба що граючись у відвертий популізм

Джерело: блог Сергія Фурси

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