На «Майбаху» – до «відновлення»

Звідки гроші на «Майбахи»?

Доволі дивний, варто визнати, розіграш «Майбаха» за донат (переведення громадянської позиції в статус лотереї? нахіба?) на «Українскій правді» змусив поцікавитись – а хто такий Максим Шкіль та звідки беруться «Майбахи» в інфраструктурному відновленні.

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Щодо «звідки гроші на «Майбахи». Як повідомляв сайт проєкту «Наші гроші», компанія «Автострада» фігурує серед лідерів з отримання бюджетних виплат у 2022-2023 роках. 40% всіх грошей на інфраструктуру отримали чотири компанії – «Автомагістраль-південь», «Автострада», «Ростдорстрой» і «Онур», зазначає видання. «Ці компанії завдяки дискримінаційним вимогам щодо менших учасників ринку тоді отримували найбільші підряди», – пише видання.

Головним клієнтом компанії «Автострада» Максима Шкіля є держава. Доходи компанії «Автострада» – це гроші, виплачені здебільшого з державного бюджету без тендерів та із засекреченими умовами контрактів. Стрімкий зліт пана Шкіля з позиції регіонального підприємця до дарувальника «майбаху» дивно збігся у часі із злетом Олександра Кубракова, віце-прем’єра, котрий керує Міністерством відновлення (цілком гідне для орвелівської ланки «Міністерство щастя, Міністерство достатку»...).

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Історія молодого та талановитого підприємця та іншого молодого і не менш талановитого реформатора з влади нагадує інший тандем – Олександра «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченко. Ділові шляхи ТОВ «Група «ГазУкраїна-2009» і ТОВ «Група компаній «Автострада» мають цікаву подібність. Навіть рідна партія в обох підприємців була одна – Партія регіонів (Шкіль колись був помічником Миколи Дем’янка, людини з близького оточення Януковича).

Курченко виник нізвідки і раптом став найліпшим другом і партнером державних газових монополій у 2012-2014 роках. Це сталося, коли Олександр Янукович почав підминати під себе головні «потоки». А зоря власника «Автостради», своєю чергою, запалала із злетом кар’єри Олександра Кубракова.

Так, до часів Кубракова у Шкіля вже була «Автострада», створена ще у 2016 році. Але справжній фінансовий злет Шкіля стався після початку «Великого будівництва».

Перше держзамовлення «Автострада» отримала у 2017 році. Тоді Служба автомобільних доріг у Вінницькій області закупила у них послуги на загальну суму 346,1 млн грн. Згідно з даними youcontrol.com.ua, які наводить Обоз, у 2019-му компанія отримала з бюджету 2,2 млрд. У 2020-му ця цифра була на рівні 8,4 млрд грн, у 2021-му 56,3 млрд грн. У 2022-2023 роках «Автострада» зайняла перше місце у Топ-5 найбільших будівельних підрядників у «Прозорро» із сумою 46,78 млрд.

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Ще раз, у стовпчик – так контрастніше:

2017 – 0,341 млрд

2019 – 2,2 млрд

2020 – 8,4 млрд

2021 – 56,3 млрд

2022-23 – 46,78 млрд

Стрімкість синхронного просування бюрократичними сходами Кубракова вражає не менше (і який би тут міг бути зв’язок, гм?). Всього за п’ять років Кубраков зробив чи не найбільш стрімку кар’єру в українській владі: від осббшника до народного депутата, а далі – до однієї з найбільш наближених осіб Президента.

Він буквально на очах перетворився на одного з архітекторів «Великого будівництва». Прийшовши в Укравтодор, саме Кубраков створив сумнозвісні «Методичні тендерні рекомендації», які давали можливість потрапити на тендери лише обмеженому числу компаній, і народили знаменитий «картель», пул компаній, які контролювали більше 75% державних замовлень.

Звісно, всі, хто в мемі, розуміють, що цей зліт був би неможливий без двох людей, Юрія Голика та Кирила Тимошенка. Один з яких був, так би мовити, мозковим центром по розробці схем та креативних підходів у розподілі потоків «Великого будівництва», а інший – вирішував GR-питання, зокрема, подальшого призначення Кубракова міністром інфраструктури.

Втім, сьогоднішній віцепрем’єр з відновлення переконливо довів, що то були не куратори, а лише ступені ракети, які відвалювалися від неї на певних етапах. Кубраков пережив і перевершив всіх своїх покровителів. Зник з обріїв Гончарук (людиною котрого Кубракова вважали на початку). Позбавлений влади та впливу Тимошенко. Обшуки відбулись у Голика.

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Нині Кубраков зосередив контроль над другими за розміром після військових видатками в країні – державне будівництво та відновлення. В перспективі це має стати найбільшим грошовим казаном українського бюджету. Він визнає, що 85% коштів на відновлення Україна отримує від західних донорів.

Рівень спокус як на традиції нашого суспільства просто зашкалює. І донори з союзних країн це прекрасно розуміють. Те, що міністр фінансів Марченко та один з лідерів економічної думки Офісу Президента Тимофій Милованов заявили, що корупції в Україні або нема, або вона перебуває на історичному мінімумі, не переконало нікого навіть в Україні. Зате саме зараз, коли корупція на «історичному мінімумі», США відкривають гарячу лінію для повідомлень про факти корупції та зловживання, які впливають на підтримку України.

Якщо проводити історичні паралелі, то сьогодні у Кубракова-Шкіля – 2013 рік. Пік впливу. Журналісти пам’ятають, як Олександр Янукович та Курченко «зачищали» інформаційне поле. Сьогодні Максим Шкіль також дуже уважний до того, щоб ніщо не шкодило його офіційній біографії. Джерела на рекламному ринку стверджують про блокування згадувань хоча б із натяком на негатив про «Автостраду» та особисто Олександра Кубракова у багатьох центральних ЗМІ. За останній місяць з’являлось декілька блогів, статей та новин про те, що у 2022 і особливо у 2023 році компанія «Автострада» отримує переважну частку контрактів в рамках інфраструктурного відновлення. Проте за деякий час майже всі ці публікації зникали з сайтів.

Втім, як неодноразово показувала історія, підхід закручування медійних гайок може бути ефективним тільки деякий час. Потім різьба зривається.