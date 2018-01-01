Бомжі – одвічна проблема медицина. По суті події, що сталась у столичній лікарні

Про людину, яка померла на порозі лікарні

Мовою оригіналу По моему, прекрасный ответ от Минздрава тем, кто умирает на улице: сначала помойтесь и найдите деньги,а потом уж беспокойте врачей. И вообще, разве при Януковиче такого не было? Анатолий Велимовский Неофіційно, але маю висловити свою позицію:Випадок з безхатченком під КМКЛ ШМД (рос. Киевской городской клинической больницы скорой

Про людину, яка померла на порозі лікарні

Мовою оригіналу

По моему, прекрасный ответ от Минздрава тем, кто умирает на улице: сначала помойтесь и найдите деньги,а потом уж беспокойте врачей. И вообще, разве при Януковиче такого не было?

Анатолий Велимовский

Неофіційно, але маю висловити свою позицію

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Випадок з безхатченком під КМКЛ ШМД (рос. Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи) виявив дуже багато проблем не лікарні (вони є), а суспільства.

Значна кількість громадян вважає, що лікарня чи не на 50% має витягувати на цей світ людей, які перепили бормотухи і у них сталася клінічна смерть. Більшість фейсбук-спільноти вважає, що вони готові платити кошти в бюджет для фінансування індивідуальних ліків і дуже дорогих процедур для людей з сумнівним соціальним статусом. Ще дуже велика частина пройнялася проблемою безхатченків і готова на волонтерських засадах допомогати їм, якщо вони попадуть у лікарню. Для останньої частини: запрошую. Мій телефон відкритий у ФБ, і я готовий допомогти організувати таку практику. Хоч цілодобово.

По суті.

І головне. КМКЛ (БСМП – рос.) надає допомогу ВСІМ!!! Повторюю. Кожного дня, коли я буваю у лікарні, бачу картину, де швидка привозить подібних «діячів», і лікарня надає їм допомогу. Так, після надання невідкладної, лікарі хочуть позбутися подібних пацієнтів. Хочете їх за це осуджувати? Не проблема, але після дня роботи разом з ними (читайте вище). Але, якщо є потреба, бомжів ЗАВЖДИ госпіталізують. Ви можете скільки завгодно судачити про хабарництво у лікарнях, але клятву Гіппократа ніхто не відміняв і мінімальний набір процедур для всіх лікарня робить. Інколи – більш ніж мінімальний. Людині, яка звернулася за допомогою, ніхто не відмовляє. Це аксіома, яку прошу засвоїти. В першу чергу деяким журналістам. Бомжі – одвічна проблема лікарні. Вони не просто лікуються. Вони ЗАЛИШАЮТЬСЯ в ній. Одні і ті ж побиті морди протягом тижнів. І це найгірше. ЛШМД – місце, де витягують з того світу і лікують у край важких випадках, а не притулок. Але всі, хто бував на першому, другому поверхах і у підвалі (у підвалі мало хто бував, але там інколи знаходяться навіть сімейні пари бомжів) – чули цей сморід і бачили ці «привабливі» для спілкування пики. З наступного року відкривається фінансування служби охорони лікарні. Я сам буду вимагати, щоб, якщо людина не потребує медичної допомоги, її випроваджували з лікарні. Без будь-яких «але». Лікарня – дивіться вище. Ще раз для особливих «гуманістів». Справа лікарні – рятувати і лікувати, а не слугувати притулком. Я дуже добре розумію проблематику лікарні. Є і плата за ліки, є і хабарі. Але. Плата за ліки тому, що лікарня може забезпечити медпрепаратами приблизно на 15% від потреб. Хабарі… Я категорично проти хабарів. Але скажіть мені будь-ласка, яким чином може жити лікар при зарплатні у 200 доларів у кращому випадку? А медсестра за 100? Так, це системна проблема. Але й рішення має бути системним. Інакше у найближчі роки в країні лікувати буде нікому. У Польщі, без будь-якої перездачі, зарплатня лікаря мінімум у десяток разів вища. А Ізраїль наших медсестер забирає ще з останнього курсу медучилища. По цій ситуації з безхатченком будемо ще розбиратися. У будь-якому випадку смерть у 50 метрах від приймального відділення – це нонсенс. Хоча я бачив, коли людина вмирала на ношах, по дорозі до антишокової. І не так давно. Кілька скорих не роз’їхалися, в результаті сталася проблема з ношами і т.п. А людина вже в швидкій була у стані клінічної смерті… Цю людину все ж таки витягнули, подробиці, соррі, не знаю.

А тепер головне, для чого я писав цей пост. Не потрібно мені доводити, що всі люди і їхнє життя безцінне. Знаю.

Не потрібно мені доводити, що безхатченкам потрібна допомога. Наш фонд постійно передає цій категорії людей теплий одяг і взуття з нашого волонтерського складу. Хоча підтримка безхатченків не є нашим пріоритетом…

Але лікарня має стати центром надання медичної допомоги для більшої частини населення, а не для асоціальних елементів. Хочете подискутувати, не намагайтесь – не буду.

БСМП є чи не найкращою клінікою країни щодо екстренної допомоги. Так, тут не цілують у відоме місце і дають список ліків, для закупівлі, якщо ви хочете, щоб ваші рідні вижили, а, краще, одужали. Так, тут, можливо, натякають на «дякую» для лікарів.

Так, я інколи чую, що хтось не хоче проводити операцію, «поки не занесуть». Але я не маю жодного факту з прізвищами і сумами, хоча, повторюю, пишуть і у ФБ, і у приват. Відповідаю. Дайте офіційну заяву. Не дають. Повторюю. Мій номер мобільного на моїй сторінці ФБ. Пошукайте і зателефонуйте.

Десь ближче до весни запрацює офіційний спільний сайт лікарні, Громадської наглядової ради (чи Спостережної ради) та Опікунської ради лікарні. Там буде механізм зворотного зв’язку. Я дуже б хотів, щоб інформація щодо системних корупційних дій якихось лікарів стала доступною для громадських контролюючих органів. Не обіцяю публічних кримінальних справ (хоча й не виключаю), але при виявленні систематичності подібних дій з боку окремих осіб будемо приймати відповідні рішення.

І останнє. БСМП лише відбиток того, що відбувається в галузі медицини у країні. Може, у чомусь поганий. Але знаю, у чому він дуже сильний.

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, коли за добу ЛШМД прийняла, обробила поранення і відпустила у руки волонтерів більше двох сотень майданівців, частину госпіталізувавши під прізвищами типу «Іванов», я написав у ФБ: «Може в країні не залишилося медицини, але тут точно є Лікарі!»

Цю свою позицію за два останні роки роботи головою Громадської наглядової ради КМКЛ ШМД я не поміняв і міняти не збираюсь. Не дивлячись на всі фіктивні зради і перемоги.

І бувайте здорові!!!

Джерело: блог Ірини Гаврилової

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