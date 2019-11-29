Про «великі звершення» української військової прокуратури та баскетбол в Монако

Сергій Дядечко та його баскетбольна команда

Чи дійсно фермер Касьянов замовляв вбивство бізнесмена Дядечка?

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Пока не случилось очередного зашквра у «Слуг народа», хочу немного рассказать вам о «великих свершениях» нашей военной прокуратуры.

Простите, будет много букофф.

Итак, жил себе фермер Сергей Касьянов. И тут из Главной военной (!) прокуратуры ему прилетает підозра, что он якобы заказал убийство некого Сергея Дядечко.

Кто такой Дядечко?

Дядечко – это одиозный донецкий бизнесмен (в прошлом налоговик) из орбиты Юрия Енакиевского. Бывший владелец «площадки», через которую годами отмывались деньги всей донецкой камарильи.

Сейчас преспокойно живет в Монако. И даже содержит там баскетбольную команду ( это удовольствие, по некоторой информации, ему обходится в ни много ни мало 8 миллионов евро в месяц).

Казалось бы! Где фермер из Днепра, а где донецкий бизнесмен? Какой мотив? Что их связывает?

А вот тут начинается настоящая Санта-Барбара. Когда-то Дядечко был партнёром некоего Шепелева. И тот и другой бандиты, на которых клейма негде ставить. Только Шепелев сейчас сидит, а Дядечко прохлаждается в Монако, прогуливает заработанные на отмывании миллионы. Впоследствии, как это нередко бывает, они из партнеров превратились в заклятых врагов.

Так вот! Когда-то сын Шепелева был в отношениях с дочерью нашего героя. Они уже давно расстались, парень живет в Канаде. Но есть общий ребенок.

Вот, собственно, и все. Даже кофе никогда вместе не пили. Единственный «грех» Касьянова, что у него с Шепелевым один общий внук.

Итого!

Никто не убит, никаких доказательств нет, но в результате этого фейкового дела у человека арестовано шесть совершенно реальных земельных участков и жилой дом, уничтожена репутация перед международными партнерами. Он не может продать это имущество, ничего с ним сделать.

По понятным причинам никакого движения по этому делу нет. Его и не расследуют, и не закрывают.

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В военной прокуратуре этим делом занимались Борзых, Щербак и Нимченко. Из этой троицы остался только Щербак. Он прошел два этапа тестирования, в декабре ему предстоит пройти проверку на доброчесність и собеседование.

С 2016 года этот честнейший человек начал прирастать автомобилями, а его родственники элитной недвижимостью в Киеве (отец с Луганской пропиской вдруг становиться собственником двух квартир стоимостью в пол миллиона долларов). Депозиты на миллион гривен на двоих с женой!

Но я ни на что не намекаю. Мало ли! Может, честно заработал. Говорят, прокурорам при Луценко зарплату сильно повысили))

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Еще в сентябре Віктор Чумак рекомендовал всем военным прокурорам не тянуть на себя дела, которые не касаются военной сферы, а передавать их по подследственности.

Подследственность этого «страшного преступления» — полиция, если, конечно, закрыть глаза на отсутствие события преступления как такового. Но почему-то хотят передать все это в ГБР.

P. S. Самое примечательное в этой истории, если бы наш фермер реально бы заказал этого донецкого мерзавца, то его надо было бы назначить главой СБУ и медаль дать.

Но пока маємо те, що маємо

Джерело: блог Олени Яхно

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