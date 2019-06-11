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    Думки вголос

    Розмиті і суперечливі програми партій залишають багато питань

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Розмиті і суперечливі програми партій залишають багато питань

    Короткі підсумки після перегляду політичного шоу

    Мовою оригіналу

    Познавательный эфир был на ICTV, с участием пяти политических сил («Слуги народа», «Батькивщины», «Европейской солидарности», «Голоса», Оппозиционного блока). Опишу кратко свои впечатления в порядке выступления лидеров/представителей партий на «Свободе слова».

    «Слуга народа». Программа партии и позиции ее представителей и так размыты, и нередко противоречивы. Руслан Стефанчук не добавил понимания, в частности в остаиваемой партией позиции о необходимости усиления норм прямой демократии (имею в виду тему референдума и тему народного вето). Мы помним, как отреагировал глава АП Андрей Богдан на петицию об импичменте президенте, как на шутку. В этом комментарии - исчерпывающе о прямой деомократии. Ну а у меня был вопрос по поводу отдельных фигур, которые идут по мажоритарным округам от партии, но позиция которых фактически повторяет Оппоблок.

    «Батькивщина».Вся суть выступления Юлии Тимошенко была в готовности войти в коалицию со «Слугой народа». Я, правда, не успела задать вопрос о том, разделяет ли «Батькивщина» либертарианскую идеологию, задекларированную «Слугой народа». А также, насколько принципиальным является не/совпадение позиций в вопросе рынка земли, например.

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    «Европейская солидарность». Очень целостным было выступление Петра Порошенко - с точки зрения позиции, ориентированной на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также с точки зрения представленной части команды. Мне же интересно было услышать, что в прикладном смысле гражданам дает движение в ЕС и НАТО (как пример - безвизовый режим, которым воспользовались уже более 2 миллионов граждан).

    «Голос». Несомненно позитивное впечатление составляет Святослав Вакарчук и представленная им команда. И я, и другие мои коллеги обратили внимание на то, что «Голос» открыл весь свой партийный список, что хорошо. Также интересно было о критериях «старый-новый» и «хороший-плохой» в отношении политиков. Правда, я хотела спросить, но не успела, о «красных линиях» - в парламенте, уже очевидно, будут как те, кто никогда не был в политике, так и тяжеловесы, но и для первых, и для вторых важны ценностные позиции и базовые задачи, и именно это должно быть платформой для возможных союзов и объединений.

    Оппозиционный блок. Евгений Мураев очень старался перехватить избирателей у второй части Оппоблока Бойко-Медведчука. Иногда это доходило до комичного. Вначале он сказал, что объединения с Оппоблоком «За життя» не произошло, потому что там в списке «есть нацисты». Правда, потом стал говорить об идеологических различиях. На самом же деле, это только подтвердило факт «внутривидовой конкуренции» за одного и того же избирателя (в даном случае можно только сказать: ну и пусть :)). Ну а экс/мэров, видимо, добавили, чтобы они принесли дополнительные голоса (что не факт). Еще бросилось в глаза (и мне, и другим), как из представленного состава одни хвалили децентрализацию, а другие - наоборот, критиковали.

    В целом, было понятно, кто и с какой мотивацией идет на выборы - потому что:

    • так сложилось, и надо что-то предлагать/делать;
    • хочется быть премьером; 
    • надо продолжать европейскую и евроатлантичесую интеграцию как гарантию реформ и безопасности; 
    • есть стремление осуществить реальные изменения; 
    • хочется политически сохраниться.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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