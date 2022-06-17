Антипутінська коаліція переконана, що Україна має перемогти

Україна воює не тільки за себе, а й за інші держави Європи

Третя зустріч в форматі «Рамштайн» – вказує, що Сполучені Штати і їхні союзники в Європі все більше визрівають до того, що Україна мусить не тільки вистояти у війні з Росією, а й перемогти.

Антипутінська коаліція з 40 держав, що її вдалося сформувати Америці, є великою силою, спільні зусилля якої здатні докорінним чином змінити хід російсько-української війни.

Дуже хочеться сподіватися, що всі продекларовані обіцянки і наміри українських «рамштайнинських» союзників будуть виконані. На Заході побачили професійну роботу української армії, яка воює з набагато сильнішим ворогом – Росією. Проте, без достатньої кількості далекобійної артилерії, сучасних літаків, танків та іншого модерного військового обладнання – переломити ситуацію на фронтах протистояння з Російською Федерації буде неможливо.

Американці зробили висновок, що ситуація на Донбасі стала дуже непростою. Оскільки Росія кидає на донбаському фронті живі сили і важку артилерію, котрі багатократно переважають українські. І якщо ще декілька місяців потягнути з масованим постачанням зброї Україні, то вона потенційно може ще погіршитися. Але коли до України почне надходити в достатній кількості важке озброєння, то можна очікувати на різке покращення ситуації на фронтах.

Очевидно, що для оцінки обсягу необхідного озброєння для України насамперед необхідно враховувати військовий потенціал противника. При цьому, знову ж таки, потрібно розрізняти випадки оборони та наступу. Для перемоги потрібен хоча б паритет в озброєнні української армії щодо російської. І якщо не в кількісному відношенні, то хоча б принаймні в якісному.

17 червня вже йде 114 день війни, але поки що ми не можемо сказати про те, що Україна отримала достатню кількість західної допомоги, котра необхідна для відбиття вторгнення Росії на нашу територію.

Проте в форматі «Рамштайн» можуть бути прийняті серйозні рішення, які не всі відразу стануть відомі широкому загалу. Якщо це дійсно так, то цілком ймовірно, що в найближчі, після цієї зустрічі дні, можна очікувати на певні зрушення у війні з Росією на Донбасі, в Херсонській і Запорізькій областях.

При цьому необхідно враховувати не тільки бюрократичні процедури при постачанні озброєння, а й той факт, щоб підготувати персонал для обслуговування цього важкого озброєння (а його буде багато і воно буде за стандартами НАТО), потрібний буде час, щоб його освоїти.

На жаль, поставки зброї надходять з певним запізненням і це сковує потенційні можливості ЗСУ. Ті, хто приймають рішення на Заході мають зрозуміти, що Україна сьогодні бореться з шаленим злом, яке намагається захопити все, до чого воно тільки зможе дотягнутися.

Україна воює не тільки за себе, а й за інші держави Європи, для того, щоб над головами їхнього населення не свистіли російські кулі, а на їхні міста не падали бомби і їх не обстрілювали ракетами.

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