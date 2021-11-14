Результати перепису в РФ шокують

Росія давно вже здатна справляти лише одне – враження

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На прошлой неделе глава Росстата Павел Малков объявил перепись, которую никто не заметил...законченной! И сказал, что в ней участвовало 99% населения.

Вместе с тем, по репрезентативным опросам РБК и трех ТГ-каналов-миллионников – в переписи не участвовало примерно 75% россиян. Объяснений ровно два и они полностью дополняют друг друга.

Во-первых, Росстат перенёс данные переписи 2010 года, а выделенные на проведение 40 млрд рублей ($555 млн) элементарно разокрал, что для РФ совершенно обычная практика.

А во-вторых, Кремлю никаких реальных переписей - как и самим подмандатным, не надо. Иначе выяснится, что как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения. Из которых при этом – 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер.

Вот такие дела – и нечего мешать чиновникам воровать на «социалке». Потому что Россия давно уже способна производить только одно – впечатление. За этим миражом полувымершая страна, в которой половина трудоспособного населения всосана в инфернальный Похорошевск, этот Лагос северной Евразии, которые местные рыбки Дори по наивности считают «европейским». Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает – их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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