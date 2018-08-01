Що очікує на гривню восени

Ключовим ризиком для курсу гривні залишається співпраця з МВФ

Мовою оригіналу

Период укрепления гривны, затянувшийся с февраля, досрочно завершен. Последнюю неделю июля гривна уверенно теряла позиции, и найти доллар в продаже дешевле 27 гривен уже проблема. Пятьдесят копеек потерь на долларе за неделю – не катастрофа, но впечатление производит. Ключевой вопрос – сколько эта тенденция будет продолжаться, а также когда и на какой цифре остановится.

Увы, но это только начало тренда, который растянется до Нового года. Заверения Нацбанка о том, что все под контролем, не слишком успокаивают, когда смотришь на цифры в обменниках. Да, все под контролем, и никто пока не говорит о катастрофе. Просто реальность иногда бывает неумолима. И эта реальность очень похожа на тридцать гривен за доллар к Новому году. Но есть риски, способные обрушить национальную украинскую валюту до 37 за доллар. Давайте не будем сейчас зарываться в куплю-продажу ОВГЗ и спорить об учетной ставке НБУ. Эти факторы влияют, но не сильно и интересны больше специалистам, которые тоже спорят и не сходятся по ключевым моментам. Возьмем минимум самых ключевых рычагов, которые определят перспективу.

Сезонные колебания курса доллара в Украине прочно привязаны к колебаниям цен на мировом сырьевом рынке. Приблизительно в марте начинается укрепление украинской национальной валюты, а в августе начинается девальвация до середины декабря. Этот график очень ярко проявил себя в 2016 году, в 2017 он был не таким сильным, хотя форму сохранил прежнюю. В 2018 гривна укрепила свои позиции уже в феврале – с месячным опережением графика. Но оптимисты, поспешившие заявить о недооцененности украинской валюты, явно просчитались. Да, график в целом сместился – и гривна начала девальвацию уже ближе к концу июля. Этот процесс будет продолжаться с небольшой скоростью до середины декабря. Впрочем, вопрос скорости остается дискуссионным, и о нем мы поговорим ниже.

Пока констатируем, что причин для большой паники пока нет. Да, курс гривны пошел вниз, но ведь именно такие показатели и были заложены в бюджете 2018 года. И выход к новому 2019 году на уровень 29,4 – 30,1 прогнозировали еще зимой. Просто гривна весной слегка вышла из коридора, укрепившись выше заявленной планки. Потому и падать придется со ступеньки немного выше. Но падать именно туда, куда было запланировано проектом бюджета 2018 года. То есть мы остаемся в рамках, которые сами и определили. К сожалению, на сегодняшний день кроме привычных факторов, определяющих курс, работают и два фактора дополнительного риска. Но есть и новый козырь у нас на руках.

На курс гривны влияет не столько работа Национального банка, сколько торговый баланс Украины. Мы продаем металл, руду и продукцию аграрного комплекса. Покупаем энергоносители – газ, нефть и уголь. От колебания цен на эти позиции и зависит усиление и ослабление гривны по отношению к доллару. В настоящий момент расхождения в колебаниях незначительные и принципиально картину не меняют. Разве что, осенью мы активнее будем увеличивать запасы газа в хранилищах и угля на складах перед зимним сезоном. То есть тратить валюты будем больше. Но это, опять-таки, привычные сезонные колебания. Вполне нормально с таким положением дел пройти осень с курсом 28 – 29 и выйти к Новому году до тридцати. Переходим к серьезным рискам?

В настоящий момент у нас есть определенный недобор в бюджет. При росте экономики тем не менее есть недобор. К счастью, есть и ресурсы для его ликвидации. Уже есть первые результаты борьбы с контрабандой, плюс перспектива решения проблем с авто на еврономерах (это разовые приличные поступления), плюс приватизация, плюс продажа через систему Прозорро 44 спецразрешений на добычу газа. То есть эту дырку мы обязательно заткнем, но с некоторым лагом по времени. А пока этот дополнительный фактор давления на гривну работает. Еще один плюс в пользу Украины, отложенный по времени, относится к тому же решению правительства о упрощении добычи украинского газа. В перспективе он очень хорошо повлияет на торговый баланс Украины, потому что мы будем сокращать покупку газа за валюту, компенсируя его собственной добычей. Это наш главный козырь. И в перспективе он может даже позволить снизить курс доллара или прочно зафиксировать его на одном уровне.

Ключевым риском для курса гривны остается сотрудничество с МВФ. Представители Фонда остались полностью довольны Законом об Антикоррупционном суде. Осталось единственное препятствие получению транша – повышение цены на газ для населения. Правительство пока откладывает это решение, но если сезонные факторы давления на гривну усилятся, и конъюнктура мировых цен на наш экспорт не будет благоприятной, нам придется очень тяжело. Особенно с учетом пиковых выплат по старым кредитам в 2019 году. Да и в этом нам еще предстоит неплохо раскошелиться. И вот тут прогноз Нацбанка уже не 30 гривен за доллар, а от 37 до 39 к Новому году. Совершенно оправданный, кстати, прогноз.

Ну а если мы не сможем своевременно рассчитаться, это будет дефолт. И тут курс в 50 гривен так же вероятен, как и 60. Легко, как было в свое время с купонами. При фиксации на сегодняшнем уровне зарплат и пенсий. Так что смотрим на 30 гривен за доллар без страха и с оптимизмом. Это далеко не самый страшный сценарий. И принимаем, как факт, что сырьевая экономика с отрицательным торговым балансом не может обойтись без периодических обвалов. Она обречена именно на такие риски, которые бьют по карману с разной силой в зависимости от везения. Выход один – уход от сырьевой экономики к производству продукции с высокой добавочной стоимостью. И развитие внутренней добычи энергоресурсов – важная составляющая.

Джерело: dengi.informator.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»