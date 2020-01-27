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    Думки вголос

    Смертельний коронавірус з Китаю: як захистити себе і близьких

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Смертельний коронавірус з Китаю: як захистити себе і близьких

    Найоптимальніший варіант захисту - не захворіти. Вакцинація - хороший варіант, але є нюанси

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    Про эпидемию короновируса, которая разгорелась в Китае и уже переходит на другие страны я писал исключительно в формате новостей. Ждал подробных ответов от знакомых врачей, фармацевтов и чиновников. Теперь, поговрив со специалистами разных направлений, могу немного подробнее рассказать про ситуацию. Это важно понимать, потому что на кону ваше здоровье, а возможно и жизнь. Очень коротко и по сути, в формате практичной инструкции.

    Итак, первое - ваша безопасность и здоровье зависит только от вас. Украинское государство не китай, ждать эффективных карантинных мероприятий не стоит. Ими просто некому заниматься - СЭС давно упразднили. Вирус 100% уже есть в Украине - разносчиками могут быть люди даже без температуры. То есть носитель заразен даже в инкубационный период. Врачи настаивают - даже без фактора Китая эпидемия гриппа в стране будет, предположительно в феврале. Сам по себе грипп не убивает - он делает организм беззащитным перед другими болезнями, ослабляет иммунитет и дает осложнения. И обострения хронических заболеваний. В первую очередь - пневмония. И вот это уже самая вероятная причина смерти.

    Самый оптимальный вариант защиты - не заболеть. Вакцинация - хороший вариант, но есть нюансы. Потому что ты можешь сделать прививку от одного штама вируса, а эпидемия будет от другого. С учетом этого фактора совпадения, частичного совпадения или несовпадения специалисты оценивают эффективность вакцинации в диапазоне от 30% до 65%. Так что это не стопроцентная броня - профилактика должна быть.

    Простые вещи - гигиена, избегать больших скоплений людей по возможности. Побольше витаминов, соки, фреши, лимоны - это укрепляет иммунитет. Из безрецептурных препаратов стоит использовать Амизон. При лечении и, главное, в качестве профилактики. Концерн «Фармак» (производитель препарата) в свое время проводил исследования с привлечением специалистов со всего мира - при профилактическом применении Амизона появление вирусных клеток снижается в семь (!!!) раз. Продается без рецепта, эффективность и качество подтверждены всеми исследованиями. Повторяюсь: ваша и ваших близких безопасность и здоровье зависят только от вас. На государство сегодня я бы особо не рассчитывал. Соблюдайте правила гигиены, больше витаминов, профилактический прием Амизона - и будьте здоровы.

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    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Китай Азія вакцинація вірус
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