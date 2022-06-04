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    Думки вголос

    Страшні цифри. Як дорого Україні обходиться російське «визволення»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Чи забудемо ми про те, що сусідня країна є символом руйнування? Ні. Ніколи - Страшні цифри. Як дорого Україні обходиться російське «визволення»
    Чи забудемо ми про те, що сусідня країна є символом руйнування? Ні. Ніколи
    фото: Євген Будерацький/Facebook

    Розруха та страждання. Ось і є те, що здатна принести Росія

    Мовою оригіналу

    Только цифры для понимания, в какую цену стало нам «освобождение»

    За 2020-2021 годы в Украине было построено и отремонтировано более 9000 км дорог. 513 искусственных сооружений по инфраструктуре. Отремонтирован международный аэропорт Одесса. Отремонтирована взлетно-посадочная полоса аэропорта Херсон. Новые вагоны Укрзализныци, плюс проведена электрификация ряда участков. В январе 2022 открыт самый большой вантовый мост. Много проектов по развитию образовательной, спортивной и культурной инфраструктуры. Вообще Украина развивалась очень быстро и по целому ряду критериев заслуженно считалась страной с европейским уровнем инфраструктуры.

    За 100 дней войны: Повреждено тысячи километров дорог и более 300 объектов инфраструктуры. Пострадали 11 аэропортов и 49 железнодорожных мостов. Двадцать один железнодорожный вокзал пострадал в результате ударов. Четыре порта оккупировано. Минимум 300 тысяч украинцев остались без жилья. Вот такой он – русский мир. В цифрах и без эмоций. Вот это и есть то, что способна принести РФ. Разруху и беды.

    Украина все восстановит. Уже восстановлены часть мостов, железнодорожное сообщение и так далее. Постепенно восстановим все.

    Но забудем ли мы про то, что соседняя страна является символом разрушения? Нет. Никогда.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна аеропорт Україна інфраструктура окупація вокзал #stoprussia
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    Страшні цифри. Як дорого Україні обходиться російське «визволення»