Почавши війну проти свободи слова, пан Шевцов з партнерами втратили крапку в кінці речення

Євген Шевцов йде війною на свободу слова

Не можна починати те, що не знаєш як закінчити

Немного про уже открытую войну полиции против журналистики.

Дело касается Валерия Феликсовича Иванова.

Он профессор журналистики, доктор филологических наук и президент Академии украинской прессы. Автор более 530 научных работ, 28 монографий, 6 учебников (кстати, первого учебника «Журналистская этика»).

Его зовут на лекции, с ним сотрудничают международные организации

«Представительство Фонда Фридриха Науманна в Украине»;

«Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине»;

Фонд развития СМИ Посольство США в Украине (U.S. Embassy Kyiv Ukraine).

У Валерия Иванова недавно прошли обыски дома и арестовали все счета, включая счета жены. Официальным обоснованием этих обысков стало досудебное расследование в уголовном деле по статьям уголовного кодекса, «очень характерным» для профессора журналистики:

вымогательство;

угроза убийством;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа;

и незаконное сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, кроме случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса.

В рамках досудебного расследования по другому уголовному делу, которое раннее было заведено на его сына, полиция запросила у Академии украинской прессы информацию по сотням транзакций.

Полученная информация уже через четыре часа после передачи была слита в СМИ с сомнительной репутацией. На этих же сайтах, пытаясь навредить репутации профессора, ежедневно публикуются материалы с недостоверной информацией о нем.

На некоторых мероприятиях с участием Валерия Феликсовича начали появляться проплаченные провокаторы.

При чем тут полиция?

Вот краткая хронология с чего это началось.

Начало 2018 года.

Некий Евгений Шевцов, заместитель начальника главного следственного управления полиции, решил пойти в государственное бюро расследований. Сам порыв понятен – если не можешь раскрывать преступления, то нужно их возглавлять.

Сразу же после того, как стало известно, что Е. Шевцов идет в ДБР, по нему выходят расследования:

Бигус Инфо;

Радио Свобода;

Украинская правда;

В fb групе ACAB UA.

Е. Шевцов попытался подавить скандал в СМИ, связанный с его доходами, с его женой и уголовным делом на компанию, которая причастна к их семье.

Сын профессора Валерия Иванова, Денис Иванов, является участником fb группы ACAB UA. У Дениса начались обыски по уголовному делу, которое вообще было закрыто. После обысков пошли угрозы и он с женой и двумя малолетними детьми были вынуждены покинуть страну.

Когда это не помогло потушить пожар – начались обыска в доме у отца Дениса, Валерия Феликсовича.

Ряд организаций попытались нежно напомнить полиции, что давить на СМИ нельзя.

Была реакция Комиссии по журналистской этике.

Реакция Национального союза журналистов Украины.

Твитт Посольства США в Украине.

Публикация в Дойче Велли;

Публикации во всех ведущих украинских медиа.

Очевидно, что это не помогло.

Мы в Міллер, юридична компанія с удовольствием согласились защищать Валерия Феликсовича. И тут уже дело не столько в его защите (так как в действиях профессора нет состава не единого из инкриминируемых полицией преступлений), а в том, чтобы наказать виновных в незаконном преследовании одного из самых уважаемых людей в журналистике.

Наказание должны понести

сотрудники правоохранительных органов, которые выполняют незаконные приказы;

те, кто распространяет неправдивую информацию о профессоре;

и самое главное – тот, кому выгодны вышеуказанные «активности». Понимаем, что господин Шевцов работает не сам и у него есть партнеры соучастники. По этому поводу нужно будет разбираться отдельно.

На данный момент мы уже отстроили линию защиты и нападения. Из простых действий:

1. Получили постановление суда, обязывающее ДБР внести в ЕРДР данные об уголовном преступлении.

2. Также поданы ряд заявлений об уголовных преступлениях, в которых мы подозреваем:

Старшего следователя Главного следственного управления НПУ майора полиции Лютого А. Б.

Прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов НПУ Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Ярошенка В.

Старшего следователя по особо важным делам ГСУ НП Украины Платова А.

Главного оперуполномоченного инспектора ДЗЭ НПУ подполковника полиции Воевуцкого В.А.

Старшего уполномоченного в ОВД ДЗЭ НПУ майора полиции Иваника А.Д.

Старшего оперуполномоченного по ОВД ДЗЭ НПУ старшего лейтинанта полиции Ковтуна М.А.

Заместителя начальника управления ГСУ НПУ Шевцова Е.А.

3. Отдельно будет допрошена одна гражданка, которая принимала наиболее активное участие в размещении материалов, которые могли нанести ущерб нашему Клиенту. Убедительно советую готовиться к допросам, так как в этом уголовном деле будет много вопросов.

4. Так как за данным делом следят иностранные организации, транзакции с которыми у Валерия Иванова запросили НПУ, поставив под сомнение прозрачность их деятельности, нами были отправлены письма в Посольство США в Украине и посольства стран ЕС с просьбой обратить внимание на «друзей» свободы слова.

Более сложные надстройки в защите и нападении будут позже, о чем будем отдельно информировать.

Кто-то сказал, что нельзя начинать то, что не знаешь как закончить. Очевидно, что начав войну против свободы слова, господин Шевцов с партнерами потеряли точку в конце предложения.

Она же, в демократической стране, могла бы быть опорой, если б у него была репутация.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»