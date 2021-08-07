Незалежність України. Величні тридцять років

Сформувалися сучасна українська політична нація з сильною унікальною ідентичністю і почуттям гордості за свою країну

Мені тринадцятий минало...

Саме тоді наприкінці вісімдесятих в атмосфері Львова і закружляло передчуття епохальних змін. Синьо-жовті та червоно-чорні прапори, перші громадсько-політичні організації, вир вуличних мітингів та маніфестацій, переконлива перемога українства на перших вільних виборах і зрештою В’ячеслав Чорновіл – голова обласної Ради. Всі ті буремні події формували світогляд мого покоління, покоління Незалежності. Імперія відчувала, що саме там визріває її смерть, і намагалася уникнути неминучого. З часів раннього тінейджерства, неначе в тумані, пригадую відчайдушний візит Горбачова до Львова, який марно намагався зупинити закономірний історичний процес вивільнення української нації.

Тридцять років це лише мить в понад тисячолітній історії нашої державності. Але в них вмістилося те, на що інші народи витрачали століття. Зросла і зміцніла нова генерація вільних людей, які найбільше цінують свободу, демократію і права людини.

Створено, хай і недосконалі, але власні інститути – держава відбулася. Сформувалася сучасна українська політична нація з сильною унікальною ідентичністю і почуттям гордості за свою країну. Візитівкою сильного громадянського суспільства став волонтерський рух перших років війни за незалежність, яку Росія нам нав’язала сім років тому. Приємно відчувати себе активним учасником такого руху і свідомим членом такої нації, яка здивувала світ своєю запеклою і мужньою боротьбою із супротивником, військова потуга якого значно перевищує нашу.

Ці величні тридцять років – друга за неповних сто років спроба розбудувати українську державу. Слава Богу, вона виявилася успішнішою.

Мій улюблений сучасний історик і постійний автор «Нового времени» Ярослав Грицак в своїх «Нарисах історії України», аналізуючи причини поразки Української національної революції 1917-1921 років згадує і неповну на той час соціальну структуру української нації – слабкість міського елементу, відсутність середнього класу і промислової, даруйте на слові, буржуазії.

Цього разу в Україні сформовано потужну соціальну верству великого, середнього і малого підприємництва, соціально відповідальну, національно орієнтовану, націлену на побудову економічної основи незалежності і зміцнення суверенітету країни та ідентичності українців. Не можна сказати, що ця характеристика властива усьому бізнесу, але більша його частина працює саме на таких принципах і засадах.

Замало лише платити податки, створювати робочі місця і опановувати європейський і світовий ринки.

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