Європу накрила багатомільйонна хвиля русифікованих емігрантів

65% тих, хто втік від війни за кордон, не планують вертатися найближчим часом

Цифри – це тортури для гуманітарія. Немилосердно вибішують, коли не сходяться.

Ось читаю дослідження Держслужби якості освіти. 89% вчителів і 82% батьків та дітей кажуть, що їхня рідна мова – українська, і саме її вони використовують в усіх сферах життя (родинне коло, навчання). І далі йде інша цифра.

73% учителів під час уроку та 63% учителів під час перерви розмовляють українською. Співставляю з першою цифрою і запитую: якого біса з 89% тих, для кого українська мова рідна, у школі нею послуговуються лише 63? Виходить, україномовний учитель переступає поріг школи – і здравствуй, язик?

Аналогічно: 82% дітей вважають українську мову рідною. Але лише 38% говорять нею між уроками серед ровесників. Себто: більше половини українських дітей зросійщуються яксамраз у стінах школи. Виходить, україномовні люди практикують лишати рідну мову вдома, натомість публічний і професійний простір – окупований.

До речі, ще одна цифра дня.

65% тих, хто втік від війни за кордон, не планують вертатися найближчим часом. Я прогнозую підняття цієї цифри до 75%. Це буде реальний показник тих, хто осяде за кордоном, скориставшись полегшеними програмами асиміляції. Бо комусь нема куди вертатися (втрата житла й окупація). Хтось знайде роботу за кордоном і зрозуміє, що тут такі гроші не світять. Хто вивіз дітей, а особливо синів – той 100% лишиться за кордоном зі зрозумілих причин.

Я ж про інше думаю. Оцю 5-у хвилю еміґрації я бачу найменш презентабельною з усіх. Портрет українства за кордоном зараз малюють здебільшого ті, хто з українського має лише паспорт. Багатомільйонна хвиля русифікованих емігрантів буде презентаційною вітриною українців перед Заходом у наступні роки. Тому ми повинні бути готовими до погіршення реноме українців у світі. Треба нагадувати нашим людям, що вони за кордоном представляють навіть не себе, а пошматовану Росією Україну й український народ.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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