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    Думки вголос

    Про конкуренцію між українською та російською мовами

    МарІуполя ніколи не буде під окупацією &ndash; буде марИуполь - Про конкуренцію між українською та російською мовами
    МарІуполя ніколи не буде під окупацією – буде марИуполь

    Домовлятися з орком без сенсу – він тебе замінить собою

    А я вже втомився про це говорити…

    Російська окупація – це окупація російською мовою.

    Російська окупація – це ідеологічне знищення буков І, Ї, Є, Ґ.

    Російська окупація – це одномовна російськомовність методом заміни мови на язик без права співіснування, лише замість.

    МарІуполя ніколи не буде під окупацією – буде марИуполь.

    Ідеологія існування орко-організмів полягає в слові ЗАМІСТЬ. Не «разом із», «поруч із», «поряд із» – а ЗАМІСТЬ. У рос.геномі отсутствує здатність до співіснування з іншою ідентичністю – тому рецептів мирного співіснування з окупантом не існує. Виживають лише підкорені. Домовлятися з орком без сенсу – він тебе замінить собою. Така його варварська замісна природа.

    Половина евакуйованих маріупольців свідомо обирають днр і росію своїм місцем життя. Інша половина заплакано розповідають про пережите жахіття тією самою мовою, яку ординці встановлюють на дорожних знаках. Половина з половини в підземеллях і погребах слухали руску попсу, яка їм «помогала вижить» (цитата однієї евакуйованої тітоньки).

    Я не маю вже співчуття. Моє співчуття закінчилося.

    Мені часто кажуть, що треба конкурувати з російською мовою. Що це наче змагання в дусі ринкової економіки. Що це вільне суперництво.

    Та ні. Я з радістю готовий конкурувати – але при одній умові. Спочатку ми 300 років позабороняємо рус.язик, порозстрілюємо рус.поетів, пересадимо в тюрми рус.письменників, видалимо рус.язик із освіти й діловодства, ліквідуємо рус.кникодрукування, заберемо рус.язик із церковних літургій, знищимо рус.театр, позвільняємо всіх русмовних учителів і піддамо нещадним репресіям усе руске.

    Все те, що я перерахував, – це список дій російської імперії щодо нашої мови за останні століття. Тому розмови про «конкуренцію» – блюзнірські. Так, ми охоче поконкуруємо – через 300 років. Після того, як із язиком зробимо все те, що він робив із мовою.

    Є лише дві причини цього не розуміти чи заперечувати: лінгвошовіністичні принципи – або відверта колаборація з ордою. Або два в одному.

    Невдоволення колонізованих, які чуже-насаджене сприймають як щось рідне, приймаються в сусідній державі (не маю нічо проти). Ця війна є війною за букви І, Ї, Є, Ґ.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна українська мова Україна окупація #stoprussia
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