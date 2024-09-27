Україна засудила використання в політичній рекламі панівної партії Грузії «Грузинська мрія» зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів

«Тепер легендарні «європейські цінності» асоціюються з кров'ю, тортурами, стратами та геноцидом»

Реклама «Грузинської мрії» – це, звісно, гидота. Гидота, що не гідна великої нації.

Але треба розуміти, що винуватий тут, у кінцевому рахунку, лише «Захід» і його політика.

Російська агресія проти Україна певним чином досягла своєї мети, зробивши вибір у напрямку демократії, європейських цінностей і євро-атлантизму максимально токсичним.

Усі держави світу бачать. Є Україна – держава, яка захотіла відірватися від російського імперського впливу, у відповідь на що одержала криваву агресію. Єдина причина цієї агресії – вибір українцями цивілізації замість імперської дикості росіян.

І що бачать усі нації світу? Якщо ти зробиш вибір у бік «Заходу», то твої міста будуть зруйновані, твоїх дітей будуть вбивати, проти тебе будуть застосовувати небачені тортури та знущання. І ніхто серйозно тобі не буде допомагати.

Тепер легендарні «європейські цінності» асоціюються з кров'ю, тортурами, стратами та геноцидом. З театром Маріуполя і «Охматдитом», зі зруйнованими багатоповерхівками з цивільними громадянами.

А від тих, від кого логічно чекаєш на допомогу, лише пусті слова та обіцянки.

Зрозуміло, що всі диктатури будуть обігрувати цю токсичність у пропагандистських цілях, адже їм дали для цього можливість. І це колосальний провал «Заходу», який перекреслив десятиліття власної іміджевої роботи.

І результати теж неодмінно будуть. І не лише у Грузії. Неприємні результати.