Команда Зеленського пішла в рознос: прямо на Банковій Баканов вибив Богдану зуб

Причина конфлікту в президентській команді - посада в СБУ

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Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал.

Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо

Кстати, на место Нескоромного скорее всего будет назначен именно Наумов. На место Бухарева – Деминский. Калюжняка переводят на Львов. На его место – Горбенко.

Уволили Матиоса с должности ОДР, где он в весьма зашифрованном виде (с другим отчеством) находился еще со времен Наливайченко на зарплате в 69 тысяч гривен ежемесячно.

Еще из смешного. В кабинете Баканова нашли «прослушку» и «проглядку». По всей видимости «набушную». Теперь опасаются последствий. Потому что «прослушка», к примеру, стояла в тот день, когда в кабинете Баканова делили деньги сам Баканов, Ермак и «Юзик». Забавно будет, если эта запись попадет в интернет. В посольство США она уже точно попала.

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