  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Станіслав Речинський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Команда Зеленського пішла в рознос: прямо на Банковій Баканов вибив Богдану зуб

    • Станіслав Речинський

      Журналіст

    • Розсилка
    Команда Зеленського пішла в рознос: прямо на Банковій Баканов вибив Богдану зуб

    Причина конфлікту в президентській команді - посада в СБУ

    Мовою оригіналу

    Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал.

    Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо

    Кстати, на место Нескоромного скорее всего будет назначен именно Наумов. На место Бухарева – Деминский. Калюжняка переводят на Львов. На его место – Горбенко.

    Уволили Матиоса с должности ОДР, где он в весьма зашифрованном виде (с другим отчеством) находился еще со времен Наливайченко на зарплате в 69 тысяч гривен ежемесячно.

    Еще из смешного. В кабинете Баканова нашли «прослушку» и «проглядку». По всей видимости «набушную». Теперь опасаются последствий. Потому что «прослушка», к примеру, стояла в тот день, когда в кабинете Баканова делили деньги сам Баканов, Ермак и «Юзик». Забавно будет, если эта запись попадет в интернет. В посольство США она уже точно попала.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ Андрій Богдан Іван Баканов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат України

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ