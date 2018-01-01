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    Думки вголос

    Відпустка Димінського підходить до завершення: скільки коштує життя в Україні

    Про вартість життя людини в Україні
    Схоже, що позачергова піврічна закордонна відпустка Петра Димінського (Швейцарія, Туреччина, Греція..) підходить до свого логічного завершення. Схоже, що вартість відпустки складає пару мільйонів доларів і схоже що й телеканал. Вартість життя людини в Україні.Вбив - поїхав відпочити, трохи заплатив, повернувся. [READ_MORE] І це Димінський
    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Вчора, 22:59
    • Розсилка
    Петро Димінський
    Петро Димінський

    Про вартість життя людини в Україні

    Схоже, що позачергова піврічна закордонна відпустка Петра Димінського (Швейцарія, Туреччина, Греція..) підходить до свого логічного завершення.

    Схоже, що вартість відпустки складає пару мільйонів доларів і схоже що й телеканал.

    Вартість життя людини в Україні.
    Вбив - поїхав відпочити, трохи заплатив, повернувся.

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    І це Димінський ще переплатив імхо. Життя в цій країні, зазвичай, коштує дешевше.

    Нагадаю хронологію:

    • Кортеж Петра Димінського потрапив у смертельну ДТП під Львовом.
    • За кермом «Мерседеса», який збив жінку на Львівщині, перебував особисто Петро Димінський.
    • Димінський не з’явився на допит у справі про смертельну ДТП.
    • Димінський втік з України після смертельної ДТП.
    • Поліція подала документи на Димінського в Інтерпол.
    • Димінський поскаржився Інтерполу, щоб його не оголошували в розшук.
    • Мати загиблої у ДТП за участі авто Димінського відмовилася від претензій.
    • Втеча Димінського закордон: стало відомо, де ховається бізнесмен.
    • Димінський був присутній на лютневих матчах «Карпат» у Туреччині.
    • Апеляційний суд скасував арешт Димінського.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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