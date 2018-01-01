Відпустка Димінського підходить до завершення: скільки коштує життя в Україні
- Вчора, 22:59
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Розсилка
Петро Димінський
Про вартість життя людини в Україні
Схоже, що позачергова піврічна закордонна відпустка Петра Димінського (Швейцарія, Туреччина, Греція..) підходить до свого логічного завершення.
Схоже, що вартість відпустки складає пару мільйонів доларів і схоже що й телеканал.
Вартість життя людини в Україні.
Вбив - поїхав відпочити, трохи заплатив, повернувся.
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І це Димінський ще переплатив імхо. Життя в цій країні, зазвичай, коштує дешевше.
Нагадаю хронологію:
- Кортеж Петра Димінського потрапив у смертельну ДТП під Львовом.
- За кермом «Мерседеса», який збив жінку на Львівщині, перебував особисто Петро Димінський.
- Димінський не з’явився на допит у справі про смертельну ДТП.
- Димінський втік з України після смертельної ДТП.
- Поліція подала документи на Димінського в Інтерпол.
- Димінський поскаржився Інтерполу, щоб його не оголошували в розшук.
- Мати загиблої у ДТП за участі авто Димінського відмовилася від претензій.
- Втеча Димінського закордон: стало відомо, де ховається бізнесмен.
- Димінський був присутній на лютневих матчах «Карпат» у Туреччині.
- Апеляційний суд скасував арешт Димінського.
Джерело: блог Романа Сініцина
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