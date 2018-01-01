Відпустка Димінського підходить до завершення: скільки коштує життя в Україні

Про вартість життя людини в Україні

Схоже, що позачергова піврічна закордонна відпустка Петра Димінського (Швейцарія, Туреччина, Греція..) підходить до свого логічного завершення. Схоже, що вартість відпустки складає пару мільйонів доларів і схоже що й телеканал. Вартість життя людини в Україні.Вбив - поїхав відпочити, трохи заплатив, повернувся. [READ_MORE] І це Димінський