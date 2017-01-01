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    Думки вголос

    Український шпигун у Білорусі: це схоже на виставу в Хацапетівській опері...

    Відео з зізнанням Шаройка – це факт, який у нас ніхто не підставив під сумнів і взагалі не прокоментував. Це теж правда, виходить?
    Лукашенко сказав, що він про «справу Шаройка» розповів Порошенкові ще на початку листопада. Це правда? Схоже на те – таке легко спростувати. Домовились інформацію про це не поширювати, зам’яти тобто. А це правда? З огляду на те, що офіційний призначений адвокат радив дружині Шаройка «не відсвічувати» і три тижні
    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • 24 Листопада, 17:32
    • Розсилка
    <span>Павло Шаройко</span>
    Павло Шаройко

    Відео з зізнанням Шаройка – це факт, який у нас ніхто не підставив під сумнів і взагалі не прокоментував. Це теж правда, виходить?

    Лукашенко сказав, що він про «справу Шаройка» розповів Порошенкові ще на початку листопада. Це правда? Схоже на те – таке легко спростувати.

    Домовились інформацію про це не поширювати, зам’яти тобто. А це правда? З огляду на те, що офіційний призначений адвокат радив дружині Шаройка «не відсвічувати» і три тижні всі мовчали - так, це теж схоже на правду.

    Відео з зізнанням Шаройка – це факт, який у нас ніхто не підставив під сумнів і взагалі не прокоментував. Це теж правда, виходить?

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    Отже, складаємо разом ці три правди і виходить, що наша розвідка таки послала свого офіцера, причому особу публічну, всім відому (керівник прес-служби) закордон з завданням… створити і очолити там розвідувальну мережу. А потім всі ми ще й обурились: чого це його взяли? Це схоже на виставу в Хацапетівській опері…

    Коротше. Якщо ніхто з наших відповідальних осіб в погонах аргументовано цього так і не спростує, чи якось не пояснить, то це буде не просто ганьба, а ганьба від якої опускаються руки. Я нічого не пропустив?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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