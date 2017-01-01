Український шпигун у Білорусі: це схоже на виставу в Хацапетівській опері...

Відео з зізнанням Шаройка – це факт, який у нас ніхто не підставив під сумнів і взагалі не прокоментував. Це теж правда, виходить?

Лукашенко сказав, що він про «справу Шаройка» розповів Порошенкові ще на початку листопада. Це правда? Схоже на те – таке легко спростувати. Домовились інформацію про це не поширювати, зам’яти тобто. А це правда? З огляду на те, що офіційний призначений адвокат радив дружині Шаройка «не відсвічувати» і три тижні

Павло Шаройко

Відео з зізнанням Шаройка – це факт, який у нас ніхто не підставив під сумнів і взагалі не прокоментував. Це теж правда, виходить?

Лукашенко сказав, що він про «справу Шаройка» розповів Порошенкові ще на початку листопада. Це правда? Схоже на те – таке легко спростувати.

Домовились інформацію про це не поширювати, зам’яти тобто. А це правда? З огляду на те, що офіційний призначений адвокат радив дружині Шаройка «не відсвічувати» і три тижні всі мовчали - так, це теж схоже на правду.

Відео з зізнанням Шаройка – це факт, який у нас ніхто не підставив під сумнів і взагалі не прокоментував. Це теж правда, виходить?

Отже, складаємо разом ці три правди і виходить, що наша розвідка таки послала свого офіцера, причому особу публічну, всім відому (керівник прес-служби) закордон з завданням… створити і очолити там розвідувальну мережу. А потім всі ми ще й обурились: чого це його взяли? Це схоже на виставу в Хацапетівській опері…

Коротше. Якщо ніхто з наших відповідальних осіб в погонах аргументовано цього так і не спростує, чи якось не пояснить, то це буде не просто ганьба, а ганьба від якої опускаються руки. Я нічого не пропустив?

Джерело: Блог Сергія Тихого

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»