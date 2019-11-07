Обшук у Макеєнка - наступ на свободу слова?

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Володимира Макеєнка прийшли з обшуком

«Все, що треба зробити Володимиру Макеєнку - це заспокоїтися, взяти себе в руки і почати співпрацювати зі слідством»

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Называть обыски у Владимира Макеенко наступлением на свободу слова - это то же самое, что называть Гладковского «узником совести».

Телеканал Прямой - это бывший телеканал Януковича «Тонис», который тот отжал у Владимира Костерина. «Семья» вошкалась с «Тонисом», но потом грянул Майдан, они сбежали из Украины, а тут подоспел новый президент Порошенко с идеей расширять свою информационную линейку.

Сперва Порошенко пытался купить канал 112, засылая туда то Онищенко, то Пасенюка, то Полищука. В конце-концов, решили просто взять 112 на крючок руками Артеменко в Нацсовете, не принимая никакого решения по лицензиям. Так было выгоднее - не вкладывать туда деньги, а просто держать 112 в заложниках, шантажируя лишением лицензии и получая нужную картинку.

А параллельно Порошенко договорился, что семья Януковича отдает телеканал Тонис, а взамен дела Арбузова, Клименко и Курченко будут подвешены в судах. Разрешения на заочный суд будут заблокированы. УМХ остался у Курченко. Чтобы скрыть следы, канал Прямой оформили на депутата-регионала Макеенко, который был в самой первой Солидарности Порошенко времен Ющенко.

Канал был информационным оружием Порошенко, там прописался черный политтехнолог из Израиля Моше Клюгхафт, который был призван утопить Зеленского на выборах. На содержание канала Прямой выделялись деньги неизвестного происхождения - при тотальной убыточности зарплаты некоторых звездных ведущих из России достигали 50 тысяч долларов в месяц. Были вложены миллионы в новый офис Прямого в самом дорогом бизнес-центре Украины «Парус».

Поэтому все, что надо сделать Владимиру Макеенко - это успокоиться, взять себя в руки и начать сотрудничать со следствием, сказав, сколько Кононенко передавал на содержание телеканала и откуда воровались эти деньги - с Центрэнерго или УкрОборонПрома?

Джерело: блог Сергія Лещенка

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