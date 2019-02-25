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    Думки вголос

    Серіал «Слуга народу» - це передвиборча агітація Зеленського

    • Тарас Шевченко

      Співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ, директор Центру демократії та верховенства права

    • Розсилка
    Зеленський особисто зазначав, що користається можливістю отримувати більший піар від того, що &laquo;Слуга народу&raquo; вже є розкрученим брендом - Серіал «Слуга народу» - це передвиборча агітація Зеленського
    Зеленський особисто зазначав, що користається можливістю отримувати більший піар від того, що «Слуга народу» вже є розкрученим брендом

    Серіал свідомо спланований на час передвиборчої агітації

    Володимир Зеленський і телеканал 1+1 на березень, якраз перед виборами, запланували показ третього сезону серіалу «Слуга народу». Останніми днями було багато дискусій, чи є цей серіал передвиборною агітацією Зеленського? Хочу дати свою оцінку як юрист. Тим більше, що особисто брав участь у написанні визначення агітації у виборчому законодавстві.

    Що таке передвиборча агітація? Згідно закону про вибори Президента, це: «здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України». Агітація визначається не наявністю закликів голосувати за когось, а наявністю мети. Мету спонукати виборців встановити досить не просто. Та все ж можливо.

    Що свідчить, що показ серіалу «Слуга народу» має на меті спонукати виборців голосувати за Зеленського? Підкреслю не просто «спонукатиме», а саме має на меті спонукати. Ось аргументи чому серіал Слуга народу є агітацією:

    • Серіал свідомо спланований на час передвиборчої агітації.
    • Зеленський очевидно знав, що буде балотуватися у Президенти України задовго до того як зробив відповідну публічну заяву.
    • Попередній сезон вийшов восени 2017 року і точних планів знімати продовження тоді взагалі не було.
    • Зеленський висунутий у Президенти від політичної партії, яка має точно таку ж назву як серіал.
    • Зеленський має дружні зв'язки із власником телеканалу 1+1.
    • Зеленський особисто зазначав, що користається можливістю отримувати більший піар від того, що «Слуга народу» вже є розкрученим брендом.

    У той час як серіал має й комерційну мету, розміщення його саме у період виборчої кампанії найбільш ймовірно має мету спонукати виборців проголосувати за Зеленського.

    Та не все так просто. Насправді можна дати також аргументи і на користь позиції, що серіал не є агітаційним.

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    Чому серіал «Слуга народу» це не агітація? 

    • Головною метою серіалу як бізнес проекту є комерційний інтерес – заробити гроші.
    • Передвиборчий період є найкращим часом показу третього сезону, що гарантує високі рейтинги і додатковий прибуток (незалежно від того був би Зеленський кандидатом, чи ні)
    • Серіал «Слуга народу» був створений задовго до виборчої кампанії.
    • Плани показати серіал у березні 2019 року були озвучені ще до рішення Зеленського йти у Президенти.

    Не завжди закони дають однозначну відповідь. Так і зі «Слугою народу» можна знайти аргументи як за те, що серіал є агітацією, так і за те, що він таким не являється. Я бачу більше аргументів за те, що серіал має на меті спонукати виборців голосувати за Зеленського і отже є передвиборчою агітацією.

    Хто може ухвалити фінальне рішення? – Центральна виборча комісія, або суд за зверненням одного з кандидатів.

    Коли може бути подана скарга або позов? – Або після показу 1 серії, або щонайменше після появи серіалу у телепрограмі.

    До вашої уваги:
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: Українська правда

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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