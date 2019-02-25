Серіал «Слуга народу» - це передвиборча агітація Зеленського

Тарас Шевченко Співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ, директор Центру демократії та верховенства права

Тарас Шевченко

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Зеленський особисто зазначав, що користається можливістю отримувати більший піар від того, що «Слуга народу» вже є розкрученим брендом

Серіал свідомо спланований на час передвиборчої агітації

Володимир Зеленський і телеканал 1+1 на березень, якраз перед виборами, запланували показ третього сезону серіалу «Слуга народу». Останніми днями було багато дискусій, чи є цей серіал передвиборною агітацією Зеленського? Хочу дати свою оцінку як юрист. Тим більше, що особисто брав участь у написанні визначення агітації у виборчому законодавстві.

Що таке передвиборча агітація? Згідно закону про вибори Президента, це: «здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України». Агітація визначається не наявністю закликів голосувати за когось, а наявністю мети. Мету спонукати виборців встановити досить не просто. Та все ж можливо.

Що свідчить, що показ серіалу «Слуга народу» має на меті спонукати виборців голосувати за Зеленського? Підкреслю не просто «спонукатиме», а саме має на меті спонукати. Ось аргументи чому серіал Слуга народу є агітацією:

Серіал свідомо спланований на час передвиборчої агітації.

Зеленський очевидно знав, що буде балотуватися у Президенти України задовго до того як зробив відповідну публічну заяву.

Попередній сезон вийшов восени 2017 року і точних планів знімати продовження тоді взагалі не було.

Зеленський висунутий у Президенти від політичної партії, яка має точно таку ж назву як серіал.

Зеленський має дружні зв'язки із власником телеканалу 1+1.

Зеленський особисто зазначав, що користається можливістю отримувати більший піар від того, що «Слуга народу» вже є розкрученим брендом.

У той час як серіал має й комерційну мету, розміщення його саме у період виборчої кампанії найбільш ймовірно має мету спонукати виборців проголосувати за Зеленського.

Та не все так просто. Насправді можна дати також аргументи і на користь позиції, що серіал не є агітаційним.

Чому серіал «Слуга народу» це не агітація?

Головною метою серіалу як бізнес проекту є комерційний інтерес – заробити гроші.

Передвиборчий період є найкращим часом показу третього сезону, що гарантує високі рейтинги і додатковий прибуток (незалежно від того був би Зеленський кандидатом, чи ні)

Серіал «Слуга народу» був створений задовго до виборчої кампанії.

Плани показати серіал у березні 2019 року були озвучені ще до рішення Зеленського йти у Президенти.

Не завжди закони дають однозначну відповідь. Так і зі «Слугою народу» можна знайти аргументи як за те, що серіал є агітацією, так і за те, що він таким не являється. Я бачу більше аргументів за те, що серіал має на меті спонукати виборців голосувати за Зеленського і отже є передвиборчою агітацією.

Хто може ухвалити фінальне рішення? – Центральна виборча комісія, або суд за зверненням одного з кандидатів.

Коли може бути подана скарга або позов? – Або після показу 1 серії, або щонайменше після появи серіалу у телепрограмі.

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Джерело: Українська правда

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