Що насправді треба зробити, щоб «задвухсотити» Путіна?

Путін сам так просто і швидко не помре

Як виглядає класична ворожа інформаційно-психологічна операція

14 червня одне з розкручених бульварних видань повідомило, що Путін смертельно хворий, в комі і от-от помре, посилаючись на не назване джерело в розвідці.

За три дні живий-здоровий ззовні підшаманений Путін понад три години сипав божевільні сентенції на Петербурзькому економічному форумі.

Та частина суспільства, яка переживає війну в телевізорі, а таких більшість, спочатку отримала емоційне піднесення мовляв «згинуть наші вороженьки як роса на сонці», а потім психологічну яму, бо чутки про смерть виявилися перебільшеними.

Мета операції – досягнута. Не воюючу, але електоральну частину суспільства наводять на думку про мир будь-якою ціною. Лиш би цей кошмар для них закінчився, і вони змогли повернутися в звичну зону комфорту (бухло/їдло).

Тому напишу тут до для тих, хто воює і сподівається на перемогу, а не на випадок долі.

Отож, Путін сам так просто і швидко не помре.

Його доведеться ліквідовувати в кожному імперцю, який прийшов зі зброєю в руках на нашу землю. В кожному, хто радо вітає і підтримує військові злочини проти України, в кожному пропагандисту і кожному рускому турісту.

Ба більше, його доведеться ліквідовувати в кожному, хто нібито з цього боку береже частинку Путіна в собі (чіпляється за язик, за попсу, за кривославіє, «за какая разніца»). В кожному любителю фільмів і пєвцов.

З такою кашею в голові перемогти неможливо.

Імперську Росію може знищити лише українська Україна.

Поки я спостерігаю «змосковщених і зманкуртілих» політруків, ахвіцерів, які плодять совок навкруги, які чіпляються за залишки Путіна в собі, перемогу здобути буде важко.

Але ми це зробимо.

Як і Велику Українську Україну.

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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