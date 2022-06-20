  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Сиротюк
  4. Що насправді треба зробити, щоб «задвухсотити» Путіна?
рус
    Думки вголос

    Що насправді треба зробити, щоб «задвухсотити» Путіна?

    Путін сам так просто і швидко не помре - Що насправді треба зробити, щоб «задвухсотити» Путіна?
    Путін сам так просто і швидко не помре
    фото з відкритих джерел

    Як виглядає класична ворожа інформаційно-психологічна операція

    14 червня одне з розкручених бульварних видань повідомило, що Путін смертельно хворий, в комі і от-от помре, посилаючись на не назване джерело в розвідці.

    За три дні живий-здоровий ззовні підшаманений Путін понад три години сипав божевільні сентенції на Петербурзькому економічному форумі.

    Та частина суспільства, яка переживає війну в телевізорі, а таких більшість, спочатку отримала емоційне піднесення мовляв «згинуть наші вороженьки як роса на сонці», а потім психологічну яму, бо чутки про смерть виявилися перебільшеними.

    Мета операції – досягнута. Не воюючу, але електоральну частину суспільства наводять на думку про мир будь-якою ціною. Лиш би цей кошмар для них закінчився, і вони змогли повернутися в звичну зону комфорту (бухло/їдло).

    Тому напишу тут до для тих, хто воює і сподівається на перемогу, а не на випадок долі.

    Отож, Путін сам так просто і швидко не помре.

    Його доведеться ліквідовувати в кожному імперцю, який прийшов зі зброєю в руках на нашу землю. В кожному, хто радо вітає і підтримує військові злочини проти України, в кожному пропагандисту і кожному рускому турісту.

    Ба більше, його доведеться ліквідовувати в кожному, хто нібито з цього боку береже частинку Путіна в собі (чіпляється за язик, за попсу, за кривославіє, «за какая разніца»). В кожному любителю фільмів і пєвцов.

    З такою кашею в голові перемогти неможливо.

    Імперську Росію може знищити лише українська Україна.

    Поки я спостерігаю «змосковщених і зманкуртілих» політруків, ахвіцерів, які плодять совок навкруги, які чіпляються за залишки Путіна в собі, перемогу здобути буде важко.

    Але ми це зробимо.

    Як і Велику Українську Україну.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін смерть військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Віктор Андрусів
    Віктор Андрусів

    радник Міністра внутрішніх справ України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що насправді треба зробити, щоб «задвухсотити» Путіна?