Хресний хід РПЦ. Скільки це коштувало і хто оплатив?

Отже. Пройшов хресний мітинг УПЦ МП

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Паканич радостно отрапортовал, что их было 350 тысяч.

Насколько мне известно, эту акцию проплачивали Новинский и ОПЗЖ. Была разнарядка по епархиям, везли централизованно.

В автобусе класса мерседес 35 посадочных мест. Делим 350 тысяч на 35 – получаем 10 тыс. автобусов. Аренда автобуса в час стоит 700 грн. Только за час аренды – 7 млн грн. А доехать, а простой, а вернуться. Все 20 лимонов наберется.

У меня вопрос к соответствующим органам: не хотите ли проверить всю документацию - откуда деньги, выписки из банка, договоры на автобусные перевозки, путевые листы, оплата перевозок?

Как по мне, бросать такие ресурсы ради акции, о которой забудут через 3 дня, и которая ни к чему не приведет - это как топить камин 100-долларовыми купюрами. Настоятели бедных сельских приходов заценят.

ПЦУ такие ресурсы на всякую фигню тратить отказалась – и правильно сделала. Есть куча других более важных проектов.

А, еще вопрос. Тут недавно митрополит Павел жаловался, что пещеры разрушаются. А какая у нас предельная антропогенная нагрузка на печерские холмы, чтоб не произошел обвал? Чо, вот так все 350 тысяч народу вскарабкалась к лавре, и это на ее состоянии никак не отразится?

Ау, товарищи владоможцы, вы что-то предпринимать будете?

Джерело: блог Тетяни Александрової

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