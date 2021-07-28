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    Думки вголос

    Хресний хід РПЦ. Скільки це коштувало і хто оплатив?

    Оренда автобуса в годину коштує 700 грн. Водії автобусів чекають на повернення прихожан Московської церкви. Київ, 27 серпня 2021 року - Хресний хід РПЦ. Скільки це коштувало і хто оплатив?
    Оренда автобуса в годину коштує 700 грн. Водії автобусів чекають на повернення прихожан Московської церкви. Київ, 27 серпня 2021 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Отже. Пройшов хресний мітинг УПЦ МП

    Мовою оригіналу

    Паканич радостно отрапортовал, что их было 350 тысяч.

    Насколько мне известно, эту акцию проплачивали Новинский и ОПЗЖ. Была разнарядка по епархиям, везли централизованно.

    В автобусе класса мерседес 35 посадочных мест. Делим 350 тысяч на 35 – получаем 10 тыс. автобусов. Аренда автобуса в час стоит 700 грн. Только за час аренды – 7 млн грн. А доехать, а простой, а вернуться. Все 20 лимонов наберется.

    У меня вопрос к соответствующим органам: не хотите ли проверить всю документацию - откуда деньги, выписки из банка, договоры на автобусные перевозки, путевые листы, оплата перевозок?

    Как по мне, бросать такие ресурсы ради акции, о которой забудут через 3 дня, и которая ни к чему не приведет - это как топить камин 100-долларовыми купюрами. Настоятели бедных сельских приходов заценят.

    ПЦУ такие ресурсы на всякую фигню тратить отказалась – и правильно сделала. Есть куча других более важных проектов.

    А, еще вопрос. Тут недавно митрополит Павел жаловался, что пещеры разрушаются. А какая у нас предельная антропогенная нагрузка на печерские холмы, чтоб не произошел обвал? Чо, вот так все 350 тысяч народу вскарабкалась к лавре, и это на ее состоянии никак не отразится?

    Ау, товарищи владоможцы, вы что-то предпринимать будете?

    Джерело: блог Тетяни Александрової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РПЦ Російська православна церква в Україні хресний хід релігія
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    Хресний хід РПЦ. Скільки це коштувало і хто оплатив?