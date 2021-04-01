  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тетяна Деркач
рус
    Думки вголос

    Прихильники Московської церкви почали нагадувати бабусю, яка зійшла з розуму

    • Тетяна Деркач

      Журналістка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прихильники Московської церкви почали нагадувати бабусю, яка зійшла з розуму

    Видно, що у людей циклічний невроз і синдром переслідування, і тут уже потрібна допомога фахівців

    Мовою оригіналу

    Пробежалась по церковным новостям, посвященным бедам УПЦ МП.

    • Фанар то (3 р в день до еды, иначе стошнит).
    • Фанар се (3 р в день до еды, иначе стошнит).
    • Варфоломей такой (3 р в день до еды, иначе стошнит).
    • Варфоломей сякой (3 р в день до еды, иначе стошнит).
    • Варфоломей эдакий (3 р в день до еды, иначе стошнит).
    • Епифаний фу.
    • Филарет ха-ха-ха.
    • Онуфрий ого-го!
    • Ересь! За православие в Украине будут сажать в тюрьму! сатана наступает, наших предположительно будут бить!

    Все. Такое впечатление, что у людей больше в жизни ничего не осталось. Зумы, выступления, аналитики, доклады, научные исследования, конференции, интервью – вот этот все – об одном и том же...

    Я уже даже не читаю все эти изыскания, только по заголовкам пробегаюсь глазами. Пересолили сабжем так, что это уже никому не интересно. Видно, что у людей циклический невроз и синдром преследования, и тут уже нужна помощь профильного специалиста. Похоже на свихнувшуюся бабку, которая возненавидела соседку, и теперь цепляется ко всем прохожим с рассказом, какая соседка проститутка и наркоманка.

    А их передачки вообще выглядят как франшиза «Каламбура» «Деревня дураков».

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Філарет Російська православна церква в Україні Епіфаній Митрополит Онуфрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Ющенко
    Віктор Ющенко

    Президент України (2005-2010)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies