Прихильники Московської церкви почали нагадувати бабусю, яка зійшла з розуму
Видно, що у людей циклічний невроз і синдром переслідування, і тут уже потрібна допомога фахівців
Мовою оригіналу
Пробежалась по церковным новостям, посвященным бедам УПЦ МП.
- Фанар то (3 р в день до еды, иначе стошнит).
- Фанар се (3 р в день до еды, иначе стошнит).
- Варфоломей такой (3 р в день до еды, иначе стошнит).
- Варфоломей сякой (3 р в день до еды, иначе стошнит).
- Варфоломей эдакий (3 р в день до еды, иначе стошнит).
- Епифаний фу.
- Филарет ха-ха-ха.
- Онуфрий ого-го!
- Ересь! За православие в Украине будут сажать в тюрьму! сатана наступает, наших предположительно будут бить!
Все. Такое впечатление, что у людей больше в жизни ничего не осталось. Зумы, выступления, аналитики, доклады, научные исследования, конференции, интервью – вот этот все – об одном и том же...
Я уже даже не читаю все эти изыскания, только по заголовкам пробегаюсь глазами. Пересолили сабжем так, что это уже никому не интересно. Видно, что у людей циклический невроз и синдром преследования, и тут уже нужна помощь профильного специалиста. Похоже на свихнувшуюся бабку, которая возненавидела соседку, и теперь цепляется ко всем прохожим с рассказом, какая соседка проститутка и наркоманка.
А их передачки вообще выглядят как франшиза «Каламбура» «Деревня дураков».
Джерело: блог Олександра Деркача