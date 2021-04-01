Прихильники Московської церкви почали нагадувати бабусю, яка зійшла з розуму

Видно, що у людей циклічний невроз і синдром переслідування, і тут уже потрібна допомога фахівців

Мовою оригіналу

Пробежалась по церковным новостям, посвященным бедам УПЦ МП.

Фанар то (3 р в день до еды, иначе стошнит).

Фанар се (3 р в день до еды, иначе стошнит).

Варфоломей такой (3 р в день до еды, иначе стошнит).

Варфоломей сякой (3 р в день до еды, иначе стошнит).

Варфоломей эдакий (3 р в день до еды, иначе стошнит).

Епифаний фу.

Филарет ха-ха-ха.

Онуфрий ого-го!

Ересь! За православие в Украине будут сажать в тюрьму! сатана наступает, наших предположительно будут бить!

Все. Такое впечатление, что у людей больше в жизни ничего не осталось. Зумы, выступления, аналитики, доклады, научные исследования, конференции, интервью – вот этот все – об одном и том же...

Я уже даже не читаю все эти изыскания, только по заголовкам пробегаюсь глазами. Пересолили сабжем так, что это уже никому не интересно. Видно, что у людей циклический невроз и синдром преследования, и тут уже нужна помощь профильного специалиста. Похоже на свихнувшуюся бабку, которая возненавидела соседку, и теперь цепляется ко всем прохожим с рассказом, какая соседка проститутка и наркоманка.

А их передачки вообще выглядят как франшиза «Каламбура» «Деревня дураков».

Джерело: блог Олександра Деркача

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.