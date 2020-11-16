Протести у Білорусі і синдром вимученої безпорадності

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В день траура по минчанину Роману Бондаренко я опубликовал в своём фейсбуке небольшой текст с фотографией. Вот он: «Роман Бондаренко, ещё один мученик белоруской «мирной» революции: избит тихарями во дворе, добит садистами в застенках. Друзья-белорусы, на что вы уповаете, идя на заклание — совесть фашиста-диктатора? «раскол» среди карателей? европейские санкции? хитрого Путина? могучего Байдена? Боюсь, не дождётесь. Всё только в ваших руках, а правильнее — КУЛАКАХ».

Тактично намекнул — далеко не первый и, увы, не последний — что прекрасный и беззащитный протестный хоровод кружится на одном месте, не давая видимого результата и множа трагедии. Среди сотен откликов моё внимание привлёк комментарий жительницы Минска Нины Ф (цитирую): «Мы [белорусы] по-другому НЕ МОЖЕМ» (выделено автором). И дальше раздражённо — помолчите, непрошеные советчики, и не мешайте нам скорбить… Популярная оказалась реплика — больше сотни лайков и сердечек.

Не сомневаюсь в том, что Нина Ф — хороший человек и искренне переживает за свободную Беларусь. И точно так же, нет ни малейших сомнений, что такая позиция — лучший подарок Лукашенко. Злорадная и презрительная уверенность в том, что НАРОДЕЦ по-другому НЕ МОЖЕТ — такая же «скрепа» режима, как кровавая круговая порука изуверов-силовиков и денежная подпитка циничных наёмников-пропагандистов. Разбалованные непротивлением и собственной тотальной безнаказанностью, диктатор-психопат и его зондеркоманды входят в раж пуще прежнего и калечат, убивают, сажают. «Всех не пересажают» — очень слабое утешение. «Игра вдолгую» — теоретически, да. Но было бы во что играть. И потом, «пока травка подрастет…» (У.Шекспир).

Я не согласен с Ниной Ф, хоть и не тамошний. Беларусы МОГУТ по-другому, но многое им мешает. В первую очередь, въевшийся в массовое сознание за десятилетия полировки мозгов и репрессий трепет перед мурлом государственной машины. Здесь я процитирую другого своего фб-корреспондента из Беларуси, некоего Виктора Сергеевича: «Беларусы никак не могут осознать, что государство Лукашенко закончилось. И, по сути, по городу бегают незаконные бандформирования со знаками отличия несуществующего уже государства. Нет понимания и уверенности в собственной правоте, в том, что люди с бчб и есть действительно легитимные представители государства сейчас». (Бчб = бело-червоно-белый, цвета национального флага).

Да, странное раздвоение: УВАЖЕНИЕ к «государству Лукашенко» люди утратили полностью, повсеместно и ярко это демонстрируя; а ПОВИНОВЕНИЕ людоедскому режиму, в-целом, сохранилось. Я уверен, что это не трусость — беларусы, женщины и мужчины, доказали, что они смелые ребята. Скорее, это комплекс — комплекс жертвенной законопослушности. Однако тут нужно понять, что это абсолютно ЛОЖНЫЙ инстинкт, сродни стокгольмскому синдрому — ведь подделав выборы и насилуя общество, преступная хунта сама давно перечеркнула и раздавила закон! И от дурной заложнической привычки подчиняться карателям необходимо избавляться, в диапазоне от Автозаков до Zабастовок. Саботировать все, что может помочь выжить Лукашенко с сатрапами, и не давать себя и друзей в обиду. Тихановская все правильно говорит: это НЕ гражданская война (много чести для горстки садистов и приспособленцев), это операция народа по очистке своей страны от террористов.