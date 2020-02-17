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    Думки вголос

    Путін добре розуміє, що на нього може очікувати доля Чаушеску та Каддафі

    • Артемій Троїцький

      Російський журналіст, дисидент

    • Розсилка
    Путін добре розуміє, що на нього може очікувати доля Чаушеску та Каддафі

    Режим тріщить і хитається; утримати його може тільки відчайдушне посилення «вертикалі», стрижень якої - сам Путін

    Мовою оригіналу

    Удивляют и умиляют продолжающиеся серьёзные (?) разговоры о «транзите власти» и «преемнике» Путина. Не будет и в помине ни того, ни другого. С декабря подзабытого уже 2007 года, когда было объявлено о назначении Медведева прокси-президентом, обстановочка в стране и вокруг изменилась самым драматичным образом.

    Тогда: шестипроцентный экономический рост; водопад иностранных инвестиций; цена нефти 90 долларов за баррель (в июле 2008 — $147…); балдеющий от крох с барского стола народ и едва заметная оппозиция; безоблачная международная ситуация и непоколебимое членство в G8. Даже такие относительные мелочи, как мировой финансовый кризис и быстрая война с Грузией случатся только в следующем 2008 году… Можно было расслабиться.

    Ну, а потом началось: войны, санкции, «осаждённая крепость», экономическая стагнация, движение протеста, озлобление народа и кризис доверия к власти… Режим трещит и шатается; удержать его может только силовая подпорка и отчаянное усиление «вертикали», стержень которой — сам Путин.

    Президент РФ знает наверняка — тем более, при его-то спецагентурном складе ума! — спокойная старость на подмосковной даче а-ля Хрущёв-Ельцин-Горбачёв ему не светит. Счёт мойдодыру сказочному будет предъявлен совсем другой — причём не только ропщущими массами и «не-забудем-не-простим»-оппозицией, но и большей частью элиты.

    И по этому длинному счёту отслужившему гаранту в лучшем случае светит цивилизованный судебный процесс и долгая отсидка в казённом доме, а в худшем — сценарий в духе Чаушеску/Каддафи. Поэтому — ни шагу ни назад, ни вбок.

    Что до «непонятных» многим манипуляций с Конституцией РФ, то тут всё максимально просто: не получилось новое государство с Беларусью, так срочно создаём новый Основной закон!

    Пожалуйста: «обнулённые» выборы, чистая поляна (неужели КС, ВС и ОБХСС не подмахнут?): Путин выдвигается и в 2024, и в 2030. А там посмотрим.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія санкції Путін путінський режим
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