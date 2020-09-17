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    Думки вголос

    Путін перетворив Навального на політичну зірку глобального масштабу

    • Артемій Троїцький

      Російський журналіст, дисидент

    • Розсилка
    Путін перетворив Навального на політичну зірку глобального масштабу

    Олексій Навальний повернеться в Росію - інакше і бути не може; міфу - міф!

    Мовою оригіналу

    «Всё, что нас не убивает…»

    Делает нас сильнее? Заклинание Ницше работает далеко не всегда, равно как и русская мазо-поговорка про «нас всё бьют, а мы крепчаем». Но в случае с берлинским пациентом всё сошлось идеально. Убить его не удалось, превратить в овощную культуру тоже, и из клиники «Шарите» он выйдет в совершенно ином статусе — прямо как человек трудной судьбы Иванушка, угодивший в адские котлы и выбравшийся из них царевичем и писаным красавцем. («Конёк-горбунок» Ершова, если кто забыл). Хотя выглядел Алексей всегда превосходно и дураком не был.

    Путин собственноручно сделал для Навального то, что Алексею не удавалось (правда, он особо и не старался) все 10 лет его пребывания на российской авансцене — превратил из локального оппозиционного лидера в политическую звезду глобального масштаба. Теперь во всём цивилизованном мире знают двух ныне живущих русских — Путина и Навального. Причём один из них (угадайте, кто) — зловредный чёрный крот, а второй — светлый рыцарь и мученик за правое дело. Без вариантов! Вот что делает неряшливая работа тупых исполнителей и неверный расчёт… В прошлые времена за такие ляпы правители рубили головы, и я не удивился бы, узнав, что ответственные за провал операции по отравлению назойливого активиста уже лежат в могилках без опознавательных знаков. Надеюсь, справедливая кара настигнет и некоего Леонида Ринка. Только сначала пусть даст показания.

    Алексей Навальный вернётся в Россию — иначе и быть не может; мифу — миф! Статус его на родине изменится не так сильно, как во всём остальном мире. И тем не менее: раньше имя основателя ФБК категорически нельзя было произносить, а теперь и Лавров, и Песков — про Путина не знаю — фамилию выучили хорошо и сквозь зубы процеживают её постоянно. (Кстати, популярная версия гласит, что имя Навального было в верхах под строжайшим запретом из-за мистических суеверий Главного — чистая Поттериана!) Новый очищенный Алексей, с одной стороны, гораздо опаснее для Путина, а с другой — менее уязвим. Новичком и аналогичной дрянью государственного замеса его точно травить уже не будут. Однако у чёрного крота (сокращённо ЧК) в рукаве есть и другие запасы — кадыровские молодчики, отмороженные НОДы-СЕРБы, рептилоиды-дементоры и чёрт знает что ещё. Так что опасно. Но — кто не обжёгся на чае, тот не пьёт шампанского!

    Эпическая схватка и финальный гонг кремлёвских курантов ещё впереди, а сейчас я очень хорошо представляю себе, как надо встретить отдохнувшего бойца Навального в Москве. В апреле 1963 года так встречали молодого легендарного Фиделя Кастро — я там был, с родителями; мы стояли, среди тысяч других, на углу Ленинского и Ломоносовского проспектов, с правой стороны по ходу кортежа из Внуково, и радостно махали кубинскими флажками… Потом, помню, в феврале 2012, взявшись за руки — с белыми лентами на Садовом кольце. Тоже был. Пусть обе эти истории закончились грустно — бывает! — но ничто не мешает снова устроить на нашей улице праздник. И, если повезёт, он пребудет с нами всегда. Добро пожаловать домой, Лёша! И сообщи о времени прилёта.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Путін путінський режим Олексій Навальний
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