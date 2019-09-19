Путін злякався шамана?

Габишев йде до Путіна з березня місяця - і тепер раптом він став «злочинцем»

История про шамана Александра Габышева, который идет (идет-идет! — пусть и с вынужденными остановками) пешком в Москву изгонять Путина, всё больше похожа на эпос о Гарри Поттере. Вован-де-Морт, известный своим суеверием, струхнул и наслал на Шамана своих дементоров, чтобы заточить его в Азкабан.

«Находился в розыске за ранее совершённое преступление»?! — ха-ха, Габышев идет, не маскируясь, с марта месяца — и теперь вдруг «преступника» обнаружили? Гоблинам на смех! — такой же абсурдно-идиотский сюжет, как все это криворучко-недоумко в исполнении российских силовиков.

Как все закончилось в «Дарах смерти», мы знаем. Авада Кедавра! Сказочному.

Джерело: Эхо Москвы

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