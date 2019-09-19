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    Думки вголос

    Путін злякався шамана?

    • Артемій Троїцький

      Російський журналіст, дисидент

    • Розсилка
    Путін злякався шамана?

    Габишев йде до Путіна з березня місяця - і тепер раптом він став «злочинцем»

    История про шамана Александра Габышева, который идет (идет-идет! — пусть и с вынужденными остановками) пешком в Москву изгонять Путина, всё больше похожа на эпос о Гарри Поттере. Вован-де-Морт, известный своим суеверием, струхнул и наслал на Шамана своих дементоров, чтобы заточить его в Азкабан.

    «Находился в розыске за ранее совершённое преступление»?! — ха-ха, Габышев идет, не маскируясь, с марта месяца — и теперь вдруг «преступника» обнаружили? Гоблинам на смех! — такой же абсурдно-идиотский сюжет, как все это криворучко-недоумко в исполнении российских силовиков.

    Как все закончилось в «Дарах смерти», мы знаем. Авада Кедавра! Сказочному.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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