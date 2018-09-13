Справа Скрипалів: Росія вирішила видати своїх шпигунів за звичайну пару геїв

Підставилася й Маргарита Симонян

Мовою оригіналу

Если забыть о роде их деятельности, то этих парней жалко. Попытка оправдаться ещё более бездарная, чем само незадачливое отравление. Достаточно одного вопроса о следе Новичка в гостиничном номере, и все трогательные байки про Стоунхендж идут к чёрту. А помимо этого у англичан, наверняка, есть ещё масса всего — отпечатки пальцев, как минимум.

Сейчас в ГРУ (или ещё какой конторе) наверняка идёт бешеная работа в фотолаборатории: срочно ваяют снимки Петрова и Боширова в соборе Солсбери. Но это — как мёртвому припарки, даже если липа будет убедительная.

Самое подлое — со стороны начальства и наверняка одобренное в Кремле — другое. По интервью уже видны две линии обороны (обе, впрочем, бесполезные): то, что чуваки торговали мельдонием или чем-то в этом роде. Типа, меньшее из зол, зато объясняет скрытность и постоянные ссылки на секретных «клиентов». Второе — ну, это уж совсем жест отчаяния — прозрачные намёки на гомосексуальные отношения пары шпионов. «Гонимое меньшинство»?! Да, дружок, Родина тебя всегда опустит.

P.S. Подставилась, кстати (полагаю, что не за просто так), и Маргарита Симоньян. Просто врать по своей помойной Раше Тудей — это одно, а отмазывать убийц-отравителей — немного другое. Тётенька это понимает, и уже сочинила блог типа «не виноватая я, они сами пришли». Ха-ха.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»