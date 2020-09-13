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    Думки вголос

    Три можливі сценарії білорусько-російської драми

    • Артемій Троїцький

      Російський журналіст, дисидент

    • Розсилка
    Три можливі сценарії білорусько-російської драми

    На Білорусь очікує повзучий аншлюс?

    Мовою оригіналу

    В понедельник в Сочи, возможно темной ночью, соберутся два невеликих диктатора, Путин и ЛуКащенко, чтобы обсудить будущее. Я представляю себе три возможных сценария белорусско-российской драмы, и они в точности совпадают с характерами заглавных персонажей бессмертного спагетти-вестерна Серджо Леоне. The Good, the Bad and the Ugly.

    ХОРОШИЙ. Это то, что я описал в воображаемом диалоге «У Путина предпоследний шанс…»: прагматически взвесив потери, приобретения и издержки, Путин решает не поддерживать Лукашенко, наладить дела с про-российской оппозицией (Бабарико, Тихановский…), сохранить тёплые отношения с народом Беларуси и замириться с Западом.

    ПЛОХОЙ. Это то, что происходит сейчас: признание легитимности Лукашенко, сопровождающееся финансовой помощью и демонстрацией «мягкой силы», типа заброса десантов пропагандонов и экспертуток. В сочетании с нагибанием самоизбранного «президента» по части суверенитета и экономической независимости Беларуси. Ползучий аншлюс.

    ЗЛОЙ. Согласие Путина на силовое вмешательство РФ в белорусское противостояние. Мгновенный аншлюс.

    Победа ХОРОШЕГО (Клинт Иствуд) и ЗЛОГО (Илай Уоллак) представляется маловероятной. ПЛОХОЙ (Ли Ван Клиф), вроде бы, имеет наилучшие шансы. Хотя в фильме пристрелили, в конце концов, именно его.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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