Три можливі сценарії білорусько-російської драми
На Білорусь очікує повзучий аншлюс?
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В понедельник в Сочи, возможно темной ночью, соберутся два невеликих диктатора, Путин и ЛуКащенко, чтобы обсудить будущее. Я представляю себе три возможных сценария белорусско-российской драмы, и они в точности совпадают с характерами заглавных персонажей бессмертного спагетти-вестерна Серджо Леоне. The Good, the Bad and the Ugly.
ХОРОШИЙ. Это то, что я описал в воображаемом диалоге «У Путина предпоследний шанс…»: прагматически взвесив потери, приобретения и издержки, Путин решает не поддерживать Лукашенко, наладить дела с про-российской оппозицией (Бабарико, Тихановский…), сохранить тёплые отношения с народом Беларуси и замириться с Западом.
ПЛОХОЙ. Это то, что происходит сейчас: признание легитимности Лукашенко, сопровождающееся финансовой помощью и демонстрацией «мягкой силы», типа заброса десантов пропагандонов и экспертуток. В сочетании с нагибанием самоизбранного «президента» по части суверенитета и экономической независимости Беларуси. Ползучий аншлюс.
ЗЛОЙ. Согласие Путина на силовое вмешательство РФ в белорусское противостояние. Мгновенный аншлюс.
Победа ХОРОШЕГО (Клинт Иствуд) и ЗЛОГО (Илай Уоллак) представляется маловероятной. ПЛОХОЙ (Ли Ван Клиф), вроде бы, имеет наилучшие шансы. Хотя в фильме пристрелили, в конце концов, именно его.
Джерело: Эхо Москвы