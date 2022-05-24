Хмари на горизонті третього етапу війни

Сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб Захід залишався на нашому боці

Зараз черговий дуже важливий момент в нашій вітчизняній війні

Я вже писав, що війна для Путіна ввійшла в третій етап. Багато хто вважає, що поки триває тільки другий етап.

Поясню ще раз етапність війни: перший етап – захопити країну за два тижні, другий етап – захопити Донбас до 9 травня, і нарешті третій – гра в довгу

Цей етап розпочався всього 2-3 тижні тому і вже видно як росіяни міняють свою стратегію і тактику. Його ціль реалізувати «повзучу окупацію» – відгризаючи по одному-два населених пункти України на день, і дотягнути до зими, щоб зробити Захід більш зговірливим на фоні енергетичних і продовольчих криз.

За цей короткий період ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:

Шольц і Макрон виступили за переговори ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна Міллі дзвонив Герасімову Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти Шостий пакет санкцій ЄС залишається заблокованим

До цього слід додати ще інші важливі речі:

Незважаючи на зрив мобілізації в РФ, Путіну вдалось зібрати нові БТГр. Звісно, велику частину дала примусова мобілізація в ЛДНР. І з вчителів армія така собі, але факт є фактом; Санкції не просто не завдали краху, а навпаки серйозно підняли доходи РФ. Ціни на нафту взлетіли, Індія і Китай з дисконтом почали вигрібати, але і європейці не соромляться. До цього ще слід додати зростання цін на пшеницю, яку зараз теж активно експортує Росія; Хоча Путін не досягнув жодної своєї планової цілі – він поставив нові. Так, Кремль видає взяття Маріуполя за велику перемогу. Також колосальні ресурси кинуті на оточення Лисичанська і Северодонецька; Ожила російська дипломатія. Якщо попередньо з ними ніхто не розмовляв, то зараз навпаки – розмови стали дуже інтенсивні. Повзуче просування на фронті росіян стало можливим завдяки зміні тактиці. Так, враховуючи значну кризу з відказниками, вони почали перезбирати боєздатні частини і виставляти їх на ключові для них напрями. На інших напрямах вони просто застосовують бомбардування або маневри.

Все це потребує особливої уваги і мобілізації. Росіяни перейшли на новий етап, а ми походу ще ні. Ми все ще живемо успіхами попередніх етапів, зокрема, обіцяній великій підтримці Заходу і боротьбі до повної перемоги. Але бачимо, що все легко змінюється.

Зараз черговий дуже важливий момент в нашій вітчизняній війні

Загроза продовольчої кризи виходить в топ питань на Заході. Є два шляхи виходу із цього. Перший – домовитись з росіянами, другий – розблокувати Чорне море наданням відповідного озброєння нам. Сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб Захід вибрав саме другий варіант. Оскільки будь-які сепаратні домовленості в одному питанні, потягнуть за собою домовленості і в іншому.

Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу.

Джерело: блог Віктора Андрусіва

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