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    Думки вголос

    Вже скоро не Росія світу, а світ Росії виставлятиме умови

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коли все погано, пропаганда &ndash; це афект, а не ефект - Вже скоро не Росія світу, а світ Росії виставлятиме умови
    Коли все погано, пропаганда – це афект, а не ефект

    У Кремлі, схоже, навіть не зрозуміли, що вторгнення в Україну призведе до постановки питання збереження державності самої РФ

    Мовою оригіналу

    Всеобъемлющая пропаганда (Z, V, биолаборатории США и прочий лютый треш) , когда в России не осталось/почти не осталось ни одного независимого СМИ, вопреки ожиданиям Кремля, не исправит ситуации.

    Когда все плохо, то пропаганда – это аффект, а не эффект.

    Санкции реально носят разрушающий характер. Протесты «глубинного народа», в итоге, вообще могут носить социальный характер (вне закона Путина о «фейках» про армию), то есть, без темы войны, на которой давно и явно зациклилась российская власть. И неважно, кого люмпен или «ватаны» будут обвинять – «пиндосов», украинских «неонацистов», еще кого-то. Они будут недовольны уровнем жизни.

    Ну а молодое поколение, вне сомнений, откажется жить в изоляции и нищете. В 90-е тоже многие обнищали одномоментно, но были свобода и надежда.

    В общем, в Кремле, похоже, даже не поняли, что вторжение в Украину приведет к постановке вопроса сохранения государственности самой РФ.

    Вот увидите: мы еще застанем те времена, когда не Россия миру, а мир Росиии будет выставлять условия. Вплоть до отказа от ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США санкції пропаганда
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    Вже скоро не Росія світу, а світ Росії виставлятиме умови