Скандальну пресофіцерку Прикордонної служби звільнено з посади

Тепер речниця ДПСУ Іванна Плантовська може сміливо виставляти і більш відверті фото, адже стало відомо про її звільнення з державної посади

Пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська, яка раніше уже опинилася у центрі скандалу через демонстрацію свого шикарного життя та мандрівок під час війни до Парижу, втрапила у чергову халепу, і знову змусила користувачів соцмереж говорити про себе у негативному ключі. Причиною тому стала її відповідь на один із коментарів під її новим постом у соцмережі.

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Плантовська опублікувала нове фото з дорогою брендовою сумкою і похвасталась нею на своїй сторінці у Facebook. Втім, скандал спричинило не саме фото, а коментарі під ним самої любительки багатого життя. Вона звинуватила одну з користувачів у тому, що нібито у нього всеодно нема грошей.

Військовий і блогер Сергій Місюра на своїй сторінці у Facebook прокоментував висловлювання Плантовської "у тебе все одно нема грошей", наголосивши, що після скандалу в січні вона "притихла", але зараз знову з’явилася в мережі з новими фото та заявами.

Незважаючи на те, що фото було швидко видалено, ввечері 6 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Плантовська з кінця січня звільнена з лав Державної прикордонної служби України.