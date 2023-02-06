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Скандальну пресофіцерку Прикордонної служби звільнено з посади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандальну пресофіцерку Прикордонної служби звільнено з посади

Тепер речниця ДПСУ Іванна Плантовська може сміливо виставляти і більш відверті фото, адже стало відомо про її звільнення з державної посади

Пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська, яка  раніше уже опинилася у центрі скандалу через демонстрацію свого шикарного життя та мандрівок під час війни до Парижу, втрапила у чергову халепу, і  знову змусила користувачів соцмереж говорити про себе у негативному ключі.  Причиною тому стала її відповідь на один із коментарів під її новим постом у соцмережі.

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Плантовська опублікувала нове фото  з дорогою брендовою сумкою і похвасталась нею на своїй сторінці у Facebook. Втім, скандал спричинило не саме фото, а коментарі  під ним самої любительки багатого життя.  Вона звинуватила одну з користувачів у тому, що нібито у нього всеодно нема грошей.5dce67300f19abb5a4b16304ee009c5b.jpg (73 KB)

Військовий і блогер Сергій Місюра на своїй сторінці у Facebook прокоментував висловлювання Плантовської "у тебе все одно нема грошей", наголосивши, що після скандалу в січні вона "притихла", але зараз знову з’явилася в мережі з новими фото та заявами.

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Незважаючи на те, що фото було швидко видалено, ввечері 6 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Плантовська з кінця січня звільнена з лав Державної прикордонної служби України. 

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