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Австралійці тренуватимуть солдатів ЗСУ: подробиці операції «Куду» (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австралійці тренуватимуть солдатів ЗСУ: подробиці операції «Куду» (відео)
Українські військові навчатимуться у своїх австралійських колег
фото: www.rbc.ua

Перший контингент операції «Куду» розпочав навчання українських солдатів Великій Британії

Австралійські військові долучилися до тренувань захисників України, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

«Перший контингент операції «Куду» розпочав навчання українських новобранців у Великій Британії у рамках міжнародної місії навчання базовій загальновійськовій підготовці.
Новобранців навчатимуть базовій тактиці дій піхоти в міській забудові та лісистому середовищі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році уряд Австралії оголосив, що Збройні Сили Австралії приєднається до міжнародної місії навчання у рамках базової загальновійськової підготовки новобранців Збройних Сил України у Великій Британії.
Персонал операції «Куду» – це підрозділ із близько 70 військових 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони, який приєднається до партнерів зі Збройних Сил Великої Британії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та України – всіх країн-контрибуторів у Сполученому Королівстві, щоб створити додатковий потенціал для ЗСУ.
Українські солдати продемонстрували мужність у захисті свого суверенітету після російського вторгнення в лютому минулого року і підтримка Австралійських Сили Оборони спиратиметься на це шляхом навчання новобранців базовій тактиці дій піхоти в міській забудові та лісистому середовищі Великої Британії. Навчання, проведене в рамках цієї операції, створить додатковий потенціал у Збройних Силах України та допоможе українським новобранцям отримати військові навички, необхідні для захисту своєї Батьківщини.

«Військові 1-ї бригади є одними з найкращих воїнів Армії Австралії. Я не можу уявити кращої групи, яка б представляла цю бригаду, Сухопутні війська та всю Австралію в підтримці цієї критичної місії», – сказав командир 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони бригадний генерал Нік Фоксолл.

Окремо було підкреслено, що жоден військовослужбовець Австралійських Сили Оборони не в’їжджатиме в Україну в рамках програми.
«Наші люди – наша найбільша обороноздатність. Ось чому важливо, щоб наші солдати разом із низкою країн-партнерів надали необхідні навички Збройним Cилам України, підтримуючи Україну в припиненні конфлікту на її власних умовах», – сказав пан Міністр з питань особового складу сил оборони Метта Кеоґа, наголосивши, «що досвід і підтримка Австралії життєво важливі для України та її Збройних Сил. Ми пишаємося тим, що підтримуємо хоробрий народ України та її Збройні Сили».

Нагадаємо,  «Операція «Куду» базується на військовій підтримці Австралії для України, коли раніше передані в подарунок захищені транспортні засоби Bushmaster австралійського виробництва довели свою цінність як високонадійні військові машини». – наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр оборони Австралії Річард Марлз у заяві.

Як стало відомо раніше, Франція та Австралія розпочнуть виробництво снарядів 155 мм калібру для їхнього постачання в Україну. Розпочати постачання снарядів країни зможуть вже у першому кварталі поточного року

Загалом Австралія надала Україні близько 655 мільйонів доларів підтримки, включно з 475 мільйонами доларів військової допомоги.

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Теги: подарунок відео навчання військові машини Франція Генштаб Австралія міністр

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