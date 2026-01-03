Ексзаступник глави «Нафтогазу» пішов з детектором брехні скасовувати корупційний вирок. Що вирішив суд

Суд не повірив засудженому Олександру Кацубі, що вісім років тому він під тиском уклав угоду про визнання винуватості

У 2017 році Олександр Кацуба уклав із заступником генпрокурора угоду про визнання винуватості, а потім передумав…

Шевченківський районний суд Києва залишив без розгляду заяву адвоката колишнього заступника голови правління компанії «Нафтогаз Україна» Олександра Кацуба (в офіційний документах ім’я експосадовця вказано як Александр – «Главком») про перегляд вироку восьмирічної давнини «за нововиявленими обставинами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Ідеться про вирок від 10 березня 2017 року, згідно з яким Кацубу визнано винним за статтями «Створення злочинної організації» (ч.1 статті 255 Кримінального кодексу) та «Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем» (ч.5 статті 191 Кримінального кодексу). Обвинуваченому було присуджено один рік та п’ять місяців тюрми, які було зараховано «за законом Савченко» (до ухвалення вироку фігурант сидів у СІЗО, тому один день попереднього ув’язнення порахували за два дні позбавлення волі). Також він сплатив до бюджету 100 млн грн.

Експосадовцю вдалося уникнути тюремного терміну, оскільки він уклав із заступником генпрокурора угоду про визнання винуватості. Разом із тим, нині захисник Кацубу поставив під сумнів вирок 2017 року і наполягав: його клієнт надав завідомо неправдиві свідчення щодо себе і третіх осіб, аби укласти угоду про визнання винуватості. Щоб не виглядати голослівним, адвокат приніс до суду результати «детектора брехні». Згідно з ними, Олександр Кацуба пройшов спеціальне психофізіологічне обстеження на контактному поліграфі; експерт ставив питання щодо добровільності підписання Кацубою угоди про визнання винуватості. Сам же висновок поліграфолога отримано лише у 2025 році, додав захисник Кацуби.

Крім того, сторона захисту надала Феміді додаткові документи, у тому числі судові рішення, які, на її думку, спростовують вину засудженого ексзаступника голови правління «Нафтогазу».

Натомість столичний суд, відмовляючи у задоволенні заяви про перегляд вироку, заявив: укладання угоди про визнання винуватості у 2017 році відбулося за участі трьох захисників Кацуби. Це спростовує версію сторони захисту про будь-який тиск на фігуранта, вважає Феміда.

«З журналу судового засідання від 10 березня 2017 року вбачається, що колегією суддів під час розгляду питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості від 17 лютого 2017 року виконано всі умови, передбачені статтею 474 Кримінального процесуального кодексу, у тому числі в судовому засіданні суд перевірив та переконався, що укладення угоди є добровільним, та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Одночасно із вказаного журналу судового засідання вбачається, що обвинувачений Олександр Кацуба у присутності захисника наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості та щиро розкаявся у вчиненому», – зазначено в ухвалі Шевченківського районного суду Києва, яка з’явилася в реєстрі 1 січня 2026 року.

Крім того, київський суд звернув увагу на те, що позиція сторони захисту під виглядом «нововиявлених обставин», фактично спрямована на переоцінку події злочину, а також винуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. А це, переконаний суд, суперечить засаді кримінального провадження – верховенству права. Його принцип полягає у тому, що, «якщо суди остаточно вирішили справу, їхнє рішення не повинно ставитися під сумнів, жодна із сторін не повинна вимагати перегляду остаточного і обов`язкового судового рішення лише з метою повторного слухання та ухвалення нового судового рішення».

Окремо джерело «Главкома», яке обізнане з матеріалами кримінального провадження, звернуло увагу на певний прецедент, який виник із переглядом справи Олександра Кацуби. «Виходить, що Кацуба відмовляється від укладеної угоди. За таких умов він повинен повернутися за ґрати. Якщо суд виправдає Кацубу, тоді можна вважати зруйнованим інститут укладання угод про визнання винуватості. Адже подібних рішень в Україні ще не було», – зазначив співбесідник видання.

Додамо, що суть справи Олександра Кацуби стосується махінацій з пальним на суму понад 450 млн грн. У 2012-2013 роках, перебуваючи на посаді заступника голови правління «Нафтогазу», він допоміг компанії бізнесмена Сергія Курченка «Газ України 2020» вкрасти у «Нафтогазу» бензин на понад 450 млн грн. Для заволодіння коштами використовувались схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

Крім цього, Олександр Кацуба фігурант ще однієї гучної справи – так званих «вишок Бойка». У часи правління Віктора Януковича державна компанія «Чорноморнафтогаз», де заступником директора працював Кацуба, купила у фірми-прокладок дві морські бурові установки з переплатою близько $300 млн.

Водночас в Олександра Кацуби – власна версія. Зокрема, він визнав, що у 2012 році був дотичний до процесу закупівлі двох нафтовидобувних вишок, будучи на посаді заступника фінансів «Чорноморнафтогазу». «Я був одним із приблизно 15-20 осіб, які візували документи після того, як вони пройшли всі погодження. Договори я не підписував, уповноваженими доводити угоду були перші особи «Чорноморнафтогазу» та «Нафтогазу», заступники виконували роль виконавців на своїй ділянці роботи», – сказав Кацуба. Також він назвав себе «надто маленькою людиною у структурі газової галузі» у той період часу.

Разом із тим, екстопчиновник часів Януковича не дав чіткого пояснення: якщо не вважає себе винним, тому чому одразу не оскаржив вирок. Лише зазначив, що шість років тому не мав жодного шансу довести невинуватість.