Одіозний Кацуба став волонтером і просить суд переписати його корупційний вирок

Сім років тому Олександр Кацуба уклав угоду про визнання вини у корупційному злочині і сплатив до бюджету 100 млн грн

Ексзаступник голова правління компанії «Нафтогаз Україна» Олександр Кацуба оскаржує вироку 2017 року

Заступник голова правління компанії «Нафтогаз Україна» у 2012-2014 роках Олександр Кацуба, який засуджений за тяжкий злочин, оскаржує свій вирок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

14 березня Шевченківський районний суд Києва отримав заяву від адвоката Кацуби про перегляд за нововиявленими обставинами вироку цього ж суду від 10 березня 2017 року. Феміда взяла до розгляду заяву, відкривши кримінальне провадження. Наступне засідання заплановано на 25 квітня.

Олександр Кацуба і його адвокат знайшли «нововиявлені обставини» для перегляду вироку 2017 року дані з сайту Шевченківського райсуду Києва

Згідно з вироком Шевченківського райсуду Києва від 10 березня 2017 року, з яким нині не погоджується Олександр Кацуба, його було визнано винним за статтями «Створення злочинної організації» (ч.1 статті 255 Кримінального кодексу) та «Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем» (ч.5 статті 191 Кримінального кодексу). Кацубі було присуджено один рік та п’ять місяців тюрми, які було зараховано «за законом Савченко» (до ухвалення вироку фігурант сидів у СІЗО, тому один день попереднього ув’язнення порахували за два дні позбавлення волі). Також фігурант сплатив до бюджету 100 млн грн.

Суть цієї справи стосується причетності Олександра Кацуби до махінацій з пальним на суму понад 450 млн грн. У 2012-2013 роках, перебуваючи на посаді заступника голови правління «Нафтогазу», він допоміг компанії бізнесмена Сергія Курченка (більш відомий як «гаманець Януковича». У часи правління президента-втікача Курченко почав скуповувати активи в різних сферах економіки. Однією з перших помітних оборудок стала купівля харківського футбольного клубу «Металіст») «Газ України 2020» вкрасти у «Нафтогазу» бензин на понад 450 млн грн. Для заволодіння коштами використовувались схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

Але найбільш відомою справою Олександра Кацуби є гучна історія про так звані «вишки Бойка». У часи правління Віктора Януковича державна компанія «Чорноморнафтогаз», де заступником директора працював пан Кацуба, купила у фірми-прокладок дві морські бурові установки з переплатою близько $300 млн.

Як повідомляв «Главком», протягом 2022-2023 років Кацуба намагався змінити вирок у справі «палива для Курченка» через Київський апеляційний суд. Джерело «Главкома», яке обізнане з матеріалами кримінального провадження, звернуло увагу на певний прецедент із переглядом справи Олександра Кацуби. У 2017 році він вийшов на волю, бо уклав із заступником генпрокурора угоду про визнання винуватості.

«Виходить, що Кацуба відмовляється від укладеної угоди. За таких умов він повинен повернутися за ґрати. Якщо апеляція виправдає Кацубу, тоді можна вважати зруйнованим інститут укладання угод про визнання винуватості. Адже подібних рішень в Україні ще не було», – зазначив високопоставлений співбесідник видання.

11 грудня 2023 року апеляційний суд вже відмовив Олександру Кацубі у перегляді вироку на той момент шестирічної давнини. Феміда тоді зауважила: на момент ухвалення вироку у 2017 році Олександр Кацуба був присутній у судовому засіданні під час ухвалення та проголошення вироку; мав захисника, який був обізнаний зі змістом вироку. Крім цього, адвокат Кацуби під розписку одержав дві копії вироку Шевченківського районного суду міста Києва від 10 березня 2017 року, одну з яких мав передати клієнту.

Є важлива деталь. Під час повномасштабної війни Олександр Кацуба позиціонує себе як підприємець-волонтер. До грудня 2023 року він активно публікував дописи у Facebook про передачу вживаних автівок з-закордону конкретним військовим частинам. Потім Кацуба взяв шефство над Головним управлінням розвідки Міноборони, якому передає пікапи та позашляховики.