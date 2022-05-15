Прокуратура розслідує обстріл захисників «Азовсталі» термітними снарядами

Окупанти використовують проти українських захисників заборонені снаряди

Прокуратура розпочала розслідування використання російськими військами заборонених запалювальних снарядів проти захисників Маріуполя з «Азовсталі». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 14 травня збройними силами РФ вкотре здійснено атаки на захисників Маріуполя, які утримують позиції на території ПрАТ «МК «Азовсталь». Згідно з даними з відкритих джерел, загарбники застосовують запалювальні снаряди з термітними шарами, які заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

Температура горіння таких снарядів становить приблизно 3000 градусів за Цельсієм та їх призначено для ураження живої сили і техніки супротивника шляхом створення масових вогнищ пожежі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

Згодом росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами. Відео атаки опублікував у Telegram російський пропагандист, військовий кореспондент Олександр Коц.