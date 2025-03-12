Справа Ibox Bank. БЕБ вимагає спецрозслідування щодо «відмивання» 5 млрд грн

За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу

Раніше НБУ відкликав банківську ліцензію в «Айбокс Банку» та ліквідував його

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банк». Про це повідломляє «Главком» із посиланням на БЕБ.

Там зазначають, що йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу» (підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі - «Главком»). Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку».

«Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном. Матеріали кримінальго провадження стосовно акціонерки «Айбокс Банк» та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження.

«Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину», – зазначають у БЕБ.

У звʼязку цим, а також враховуючи переховування підозрюваних закордоном, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування» детективи звернулись до Личаківського районного суду м. Львова з відповідним клопотанням.

БЕБ: Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів тосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Раніше такий механізм було застосовано до Медвечука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Згодом суд арештував двох керівників департаментів АТ «Айбокс Банк» (Ibox Bank), який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.