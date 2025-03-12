Справа Ibox Bank. БЕБ вимагає спецрозслідування щодо «відмивання» 5 млрд грн
Раніше НБУ відкликав банківську ліцензію в «Айбокс Банку» та ліквідував його
Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банк». Про це повідломляє «Главком» із посиланням на БЕБ.
Там зазначають, що йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу» (підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі - «Главком»). Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку».
«Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном. Матеріали кримінальго провадження стосовно акціонерки «Айбокс Банк» та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження.
«Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину», – зазначають у БЕБ.
У звʼязку цим, а також враховуючи переховування підозрюваних закордоном, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування» детективи звернулись до Личаківського районного суду м. Львова з відповідним клопотанням.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року.
Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).
Згодом суд арештував двох керівників департаментів АТ «Айбокс Банк» (Ibox Bank), який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.
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