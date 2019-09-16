У Дніпрі чоловіки жорстоко побили трубою напівголу дівчину



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Дівчина в одній нижній білизні бігала вулицею, імовірно, розбила вікно в автомобілі і телефон охоронця на будівництві Скріншот з відео

Коли за дівчину заступився випадковий перехожий - на нього також напали і побили

У Дніпрі 26-річну місцеву жительку жорстоко побили на будівництві. Про це у неділю повідомляє видання «Інформатор».

За інформацією ЗМІ, все почалося з того, що дівчина викинула речі своїх друзів із вікна і втекла. В одній нижній білизні вона босоніж бігала по проспекту Гагаріна, після чого зайшла в продуктовий магазин і лаялася там із продавцем. Пізніше дівчину затримав невідомий чоловік, який стверджував, що вона розбила лобове скло його автомобіля.

Потім група незадоволених чоловіків виявилася разом із дівчиною на будівництві магазину АТБ. Дівчині заламували руки, били її трубою і ногами. Коли за неї заступився випадковий перехожий - на нього також напали і побили. У цей час біля вітрини зібралися десятки людей, які просто, нічого не роблячи, спостерігали за тим, як неадекватний чоловік жорстоко б'є дівчину і хлопця.

Очевидці повідомляють, що на відео є тільки один співробітник магазина - той, який з особливою жорстокістю бив дівчину і її захисника. Виявилося, що нападник - це 63-річний сторож на будівництві, ким були інші фігуранти - невідомо. Повідомляється також, що чоловік у формі не є військовослужбовцем.

У поліції повідомили, що на 102 зателефонувала подруга дівчини і розповіла, що та тікає і роздягається, б'є припарковані автомобілі. Правоохоронці також поспілкувалися з тим самим охоронцем. Він пояснив свою жорстокість тим, що дівчина забігла у приміщення недобудованого магазину, схопила телефон і розбила його. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Дівчину госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний, хлопець також почуває себе добре. Як з'ясувалося, потерпіла стоїть на обліку у психіатра. Чи була вона у стані сп'яніння, визначать фахівці. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею 125 ККУ (умисні легкі тілесні ушкодження).

Нагадаємо, на Київщині за чарчиною чоловік до смерті забив свого товариша.